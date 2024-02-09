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В Украине утвердили план мероприятий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии на пути в ЕС

В Украине утвердили план мероприятий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии на пути в ЕС

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 13:53  •  4205 просмотра

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Кабинет Министров Украины одобрил план действий по выполнению более 350 мероприятий из рекомендаций Европейской Комиссии.

Кабинет министров Украины утвердил План мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской Комиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Это всеобъемлющий документ на более чем сто страниц, призванный структурировать и объединить усилия органов власти как для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили в ноябре 2023 года в рамках Пакета расширения ЕС, так и для скорейшей подготовки и эффективного участия в переговорном процессе по вступлению Украины в Евросоюз", - отметила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом05 февраль 2024, 12:17 • 252944 просмотра

Сообщается, что документ определяет более 350 мероприятий по выполнению политических рекомендаций Еврокомиссии, а также ключевых рекомендаций по всем переговорным разделам в соответствии с кластерным подходом, сроки их выполнения, ответственных органов государственной власти и алгоритм мониторинга реализации положений плана.

"Мы хотим продолжать динамичный темп на пути к членству в ЕС, поэтому идем на шаг вперед, ведь План мероприятий сформирован с учетом того, что Европейская Комиссия будет осуществлять оценку прогресса Украины в рамках Пакета расширения ЕС за период с июня 2023 года по июнь 2024 года. Должны быть готовы заранее", - отмечает Стефанишина.

План мероприятий подготовлен во исполнение поручения Премьер-министра Украины относительно Плана организации подготовки проектов актов и выполнения других задач, необходимых для обеспечения реализации Указа Президента Украины от 8 ноября 2023 г. "О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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