В Україні затвердили держпрограму популяризації англійської мови на 2026-2030 роки
Київ • УНН
Кабінет міністрів України схвалив концепцію програми з вивчення та використання англійської мови. Програма розрахована на 2026-2030 роки та має на меті підвищити рівень володіння англійською серед українців.
Кабінет міністрів схвалив концепцію Державної цільової національно-культурної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026-2030 роки. Про це представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Схвалена Концепція визначає стратегічні напрями, цілі та завдання для підвищення рівня володіння англійською мовою серед населення України.
Для реалізації заходів програми передбачається створення сприятливого інституційного, фінансового та кадрового забезпечення.
Замовником програми визначили Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Нагадаємо
Раніше Кабінет міністрів затвердив перелік посад у сфері освіти й науки, на яких працівники зобов'язані володіти англійською мовою, відповідно до Закону України "Про застосування англійської мови в Україні".