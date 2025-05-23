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В Україні затвердили перелік посад, де потрібне знання англійської

Київ • УНН

 • 1950 перегляди

Кабмін затвердив перелік посад в освіті й науці, де обов'язкове володіння англійською. Це стосується керівників, науковців, викладачів та інших, перелік затверджено.

В Україні затвердили перелік посад, де потрібне знання англійської

Кабінет міністрів затвердив перелік посад у сфері освіти й науки, на яких працівники зобов'язані володіти англійською мовою, відповідно до Закону України "Про застосування англійської мови в Україні". Указ набере чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує УНН.

Деталі

Ці зміни стосуватимуться наступних посад:

  • у вишах - заступників керівників, деканів, завідувачів кафедри, професорів, науковців, керівників міжнародних підрозділів;
    • у коледжах - представників з міжнародної спільноти, керівників відділів, які працюють з іноземцями;
      • у профтехах - методистів й адміністрації, яка відповідає за співпрацю з іншими країнами;
        • у наукових установах - завідувачів аспірантури, керівників видавництв, старших наукових співробітників тощо.

          В Україні вперше наклади англійських книжок обігнали російськомовні23.03.25, 14:48 • 65325 переглядiв

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