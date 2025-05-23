В Україні затвердили перелік посад, де потрібне знання англійської
Київ • УНН
Кабмін затвердив перелік посад в освіті й науці, де обов'язкове володіння англійською. Це стосується керівників, науковців, викладачів та інших, перелік затверджено.
Кабінет міністрів затвердив перелік посад у сфері освіти й науки, на яких працівники зобов'язані володіти англійською мовою, відповідно до Закону України "Про застосування англійської мови в Україні". Указ набере чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує УНН.
Деталі
Ці зміни стосуватимуться наступних посад:
- у вишах - заступників керівників, деканів, завідувачів кафедри, професорів, науковців, керівників міжнародних підрозділів;
- у коледжах - представників з міжнародної спільноти, керівників відділів, які працюють з іноземцями;
- у профтехах - методистів й адміністрації, яка відповідає за співпрацю з іншими країнами;
- у наукових установах - завідувачів аспірантури, керівників видавництв, старших наукових співробітників тощо.
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