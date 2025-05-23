В Украине утвердили перечень должностей, где необходимо знание английского языка
Киев • УНН
Кабмин утвердил перечень должностей в образовании и науке, где обязательно владение английским языком. Это касается руководителей, научных сотрудников, преподавателей и других, перечень утвержден.
Кабинет министров утвердил перечень должностей в сфере образования и науки, на которых работники обязаны владеть английским языком, в соответствии с Законом Украины "О применении английского языка в Украине". Указ вступит в силу через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает УНН.
Детали
Эти изменения будут касаться следующих должностей:
- в вузах - заместителей руководителей, деканов, заведующих кафедрой, профессоров, научных работников, руководителей международных подразделений;
- в колледжах - представителей из международного сообщества, руководителей отделов, работающих с иностранцами;
- в профтехучилищах - методистов и администрации, отвечающей за сотрудничество с другими странами;
- в научных учреждениях - заведующих аспирантурой, руководителей издательств, старших научных сотрудников и т.д.
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Напомним
Ранее правительство утвердило порядок выплаты надбавки за владение английским языком госслужащим. Надбавку в размере 10% от оклада получат те, кто владеет языком на уровне не ниже В2.