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В Украине утвердили госпрограмму популяризации английского языка на 2026-2030 годы

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Кабинет министров Украины одобрил концепцию программы по изучению и использованию английского языка. Программа рассчитана на 2026-2030 годы и имеет целью повысить уровень владения английским среди украинцев.

В Украине утвердили госпрограмму популяризации английского языка на 2026-2030 годы

Кабинет министров одобрил концепцию Государственной целевой национально-культурной программы содействия изучению и применению английского языка в Украине на 2026-2030 годы. Об этом представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Одобренная Концепция определяет стратегические направления, цели и задачи для повышения уровня владения английским языком среди населения Украины.

Для реализации мероприятий программы предусматривается создание благоприятного институционального, финансового и кадрового обеспечения.

Заказчиком программы определили Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Напомним

Ранее Кабинет министров утвердил перечень должностей в сфере образования и науки, на которых работники обязаны владеть английским языком, в соответствии с Законом Украины "О применении английского языка в Украине".

Лилия Набока

Лилия Набока

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