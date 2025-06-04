В Украине утвердили госпрограмму популяризации английского языка на 2026-2030 годы
Киев • УНН
Кабинет министров Украины одобрил концепцию программы по изучению и использованию английского языка. Программа рассчитана на 2026-2030 годы и имеет целью повысить уровень владения английским среди украинцев.
Кабинет министров одобрил концепцию Государственной целевой национально-культурной программы содействия изучению и применению английского языка в Украине на 2026-2030 годы. Об этом представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Одобренная Концепция определяет стратегические направления, цели и задачи для повышения уровня владения английским языком среди населения Украины.
Для реализации мероприятий программы предусматривается создание благоприятного институционального, финансового и кадрового обеспечения.
Заказчиком программы определили Министерство культуры и стратегических коммуникаций.
Напомним
Ранее Кабинет министров утвердил перечень должностей в сфере образования и науки, на которых работники обязаны владеть английским языком, в соответствии с Законом Украины "О применении английского языка в Украине".