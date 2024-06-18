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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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В Україні запроваджують книжкові сертифікати та субсидії для книгарень: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 30900 перегляди

Президент Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає субсидії для книгарень, запровадження книжкових сертифікатів для 18-річних та молодих батьків, а також популяризацію української книги.

В Україні запроваджують книжкові сертифікати та субсидії для книгарень: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №11251, що передбачає підтримку книгарням, а також запроваджує видачу книжкових сертифікатів, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

"17.06.2024 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Як повідомлялося, законопроект передбачає субсидії на оренду приміщень для книгарень, а також запроваджує видачу книжкових сертифікатів.

"Тепер можна буде здавати належним чином завірені копії потрібних для субсидії документів. Також встановлені чіткі строки розгляду заяв – 10 днів, і 5 днів передбачено на оприлюднення результатів. Ми не тільки підтримаємо видавничу галузь, а й популяризуємо українську книжку", - розповідала одна з ініціаторок законопроєкту, нардеп Євгенія Кравчук.

За її словами, з 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн отримають 18-річні українці, а з припиненням воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини.

"Скористатися цим правом можна буде протягом одного року і зробити це буде ще простіше – через "Дію", - зазначила парламентарка.

Доповнення

Як вказує нардепка, у суспільстві є запит на ці послуги. Зокрема частка людей, які читають щодня, збільшилася з 8% до 17% у період з 2020 до 2023 року. Також зросла популярність книг українською мовою – з 32% до 54%.

Юлія Шрамко

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