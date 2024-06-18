В Украине вводят книжные сертификаты и субсидии для книжных магазинов: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11251, что предусматривает поддержку книжным магазинам, а также вводит выдачу книжных сертификатов, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"17.06.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Как сообщалось, законопроект предусматривает субсидии на аренду помещений для книжных магазинов, а также вводит выдачу книжных сертификатов.

"Теперь можно будет сдавать надлежащим образом заверенные копии нужных для субсидии документов. Также установлены четкие сроки рассмотрения заявлений - 10 дней, и 5 дней предусмотрено на обнародование результатов. Мы не только поддержим издательскую отрасль, но и популяризируем украинскую книгу", - рассказывала одна из инициаторов законопроекта, нардеп Евгения Кравчук.

По ее словам, с 2024 года книжные сертификаты на сумму 908 грн получат 18-летние украинцы, а с прекращением военного положения - также один из родителей при рождении ребенка.

"Воспользоваться этим правом можно будет в течение одного года и сделать это будет еще проще - через "Дія", - отметила парламентарий.

Дополнение

Как указывает нардеп, в обществе есть запрос на эти услуги. В частности, доля людей, которые читают ежедневно, увеличилась с 8% до 17% в период с 2020 до 2023 года. Также выросла популярность книг на украинском языке - с 32% до 54%.