В Україні тестують підводні дрони для моніторингу портової інфраструктури
Київ • УНН
АМПУ тестує норвезькі підводні дрони для інспекції гідротехнічних споруд. Обладнання дозволяє проводити візуальний огляд та технічну оцінку об’єктів, знижуючи ризики для водолазів.
Адміністрація морських портів України (АМПУ) взяла на тестування підводні дрони для інспекції гідротехнічних споруд. Обладнання норвезького виробництва Україні надали для безоплатного тестування. Про це УНН повідомляє з посиланням на АМПУ.
Деталі
Як повідомили у відомстві, в акваторії одного з українських портів відбулося тестування двох таких підводних дронів.
Фахівці АМПУ оцінили роботу пристроїв у реальних умовах. Вони провели візуальний огляд гідротехнічних об’єктів, зафіксували їхній стан на відео та здійснили технічну оцінку споруд на глибині.
Результати показали, що дрони можуть стати надійним інструментом для якісного моніторингу інфраструктури та зниження ризиків для водолазів. Особливо це актуально в умовах воєнного часу, коли безпечний доступ до об’єктів часто є обмеженим.
Ми не відмовляємося від участі людини - навпаки, впровадження таких рішень дозволяє оптимізувати використання людських ресурсів, підвищити ефективність і безпеку робіт. Це частина нашої стратегії цифровізації портової галузі. У світовій практиці підводні дрони давно стали ефективним інструментом для обстеження інфраструктури, і ми послідовно інтегруємо цей досвід в українські реалії
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За його словами, розвиток таких технологій - це відповідь на актуальні виклики та водночас стратегічний крок до сучасної, безпечної та стійкої портової інфраструктури.
АМПУ продовжує вивчати інноваційні підходи, які сприяють ефективності, знижують ризики для людей та відповідають міжнародним технологічним стандартам.
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