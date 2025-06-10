В Украине тестируют подводные дроны для мониторинга портовой инфраструктуры

Администрация морских портов Украины (АМПУ) взяла на тестирование подводные дроны для инспекции гидротехнических сооружений. Оборудование норвежского производства Украине предоставили для бесплатного тестирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АМПУ.

Как сообщили в ведомстве, в акватории одного из украинских портов состоялось тестирование двух таких подводных дронов.

Специалисты АМПУ оценили работу устройств в реальных условиях. Они провели визуальный осмотр гидротехнических объектов, зафиксировали их состояние на видео и осуществили техническую оценку сооружений на глубине.

Результаты показали, что дроны могут стать надежным инструментом для качественного мониторинга инфраструктуры и снижения рисков для водолазов. Особенно это актуально в условиях военного времени, когда безопасный доступ к объектам часто ограничен.

Мы не отказываемся от участия человека - наоборот, внедрение таких решений позволяет оптимизировать использование человеческих ресурсов, повысить эффективность и безопасность работ. Это часть нашей стратегии цифровизации портовой отрасли. В мировой практике подводные дроны давно стали эффективным инструментом для обследования инфраструктуры, и мы последовательно интегрируем этот опыт в украинские реалии