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В Украине тестируют подводные дроны для мониторинга портовой инфраструктуры

Киев • УНН

 • 562 просмотра

АМПУ тестирует норвежские подводные дроны для инспекции гидротехнических сооружений. Оборудование позволяет проводить визуальный осмотр и техническую оценку объектов, снижая риски для водолазов.

В Украине тестируют подводные дроны для мониторинга портовой инфраструктуры

Администрация морских портов Украины (АМПУ) взяла на тестирование подводные дроны для инспекции гидротехнических сооружений. Оборудование норвежского производства Украине предоставили для бесплатного тестирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АМПУ.

Детали

Как сообщили в ведомстве, в акватории одного из украинских портов состоялось тестирование двух таких подводных дронов.

Специалисты АМПУ оценили работу устройств в реальных условиях. Они провели визуальный осмотр гидротехнических объектов, зафиксировали их состояние на видео и осуществили техническую оценку сооружений на глубине.

Результаты показали, что дроны могут стать надежным инструментом для качественного мониторинга инфраструктуры и снижения рисков для водолазов. Особенно это актуально в условиях военного времени, когда безопасный доступ к объектам часто ограничен.

Мы не отказываемся от участия человека - наоборот, внедрение таких решений позволяет оптимизировать использование человеческих ресурсов, повысить эффективность и безопасность работ. Это часть нашей стратегии цифровизации портовой отрасли. В мировой практике подводные дроны давно стали эффективным инструментом для обследования инфраструктуры, и мы последовательно интегрируем этот опыт в украинские реалии

- отметил глава АМПУ Александр Семирга.

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По его словам, развитие таких технологий - это ответ на актуальные вызовы и одновременно стратегический шаг к современной, безопасной и устойчивой портовой инфраструктуре.

АМПУ продолжает изучать инновационные подходы, которые способствуют эффективности, снижают риски для людей и соответствуют международным технологическим стандартам.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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