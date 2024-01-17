В Україні стрімко зростає рівень енергоспоживання: українців закликають заощаджувати світло
Київ • УНН
В Україні фіксують різке зростання споживання електроенергії через значне похолодання. Громадян закликають заощаджувати енергію для підтримки стабільного енергопостачання.
Стано на вечір 17 січня в Україні стрімко зростає споживання електроенергії, українців просять заощаджувати електроенергію, аби уникнути дефіциту. Про це повідомляє пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Зазначається, що сьогодні зафіксовано найвищий рівень споживання. О 17:00 він був на 4% більший, ніж аналогічна позначка у вівторок, 16 січня.
Основна причина зростання споживання (електроенергії - ред.) – значне похолодання. За останню добу середня температура повітря знизилася з -1 °C до -6 °C. Кожний градус Цельсія, на який знижується стовпчик термометра, створює додаткове навантаження на обладнання електростанцій та мережі. Адже для покриття зростаючого споживання сьогодні ввечері необхідно задіяти додаткову потужність, еквівалентну щонайменше роботі 3 теплових електростанцій.
У компанії нагадали, що вранці Диспетчерський центр "Укренерго" попередив про дефіцит в енергосистемі на рівні 5% в період з 8:00 до 20:00.
До різкого похолодання додалися ремонти на теплових електростанціях та неможливість гідроелектростанцій працювати безперервно.
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Водночас ситуацію вдень дещо покращила ясна погода, яка сприяє роботі сонячних електростанцій.
Ощадливо споживайте електроенергію! Це дозволить енергосистемі збалансовано працювати та забезпечити стабільне енергоживлення країни
Доповнення
В "Укренерго" нагадали, що кожен українець може допомогти енергосистемі. Зокрема побутові споживачі можуть:
- Зменшити використання обігрівачів, кондиціонерів для обігріву приміщення, потужних електрокотлів;
- Не вмикати одночасно потужні електроприлади: праску, пральну машину, пилосмок, бойлер, чайник, обігрівач, кондиціонер, електроплиту;
- вимикати світло в порожніх приміщеннях.
Крім того, представників бізнесу просять:
- У вечірні години з 18.00 до 20.00 зменшити освітлення реклами, вітрин, вивісок, гірлянд;
- вимикати світло в порожніх приміщеннях;
- переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики.
Нагадаємо
Сьогодні вранці, 17 січня, міністерство енергетики України заявило, що дефіциту електроенергії не спостерігається - два блоки ТЕС підключено до роботи.
Водночас міністерство закликає українців зменшити споживання у пікові години