Укренерго попередило про дефіцит електроенергії на рівні 5% на тлі похолодання: закликає економити

ukenru
29 березня, 17:57 • 104908 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 124984 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 122476 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160731 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 136538 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131489 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143798 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145970 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388727 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172465 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.3 м/с
59 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 21876 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 11235 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 19099 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 27338 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 26141 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237764 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388728 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 443201 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451457 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360769 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 124989 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 132088 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126193 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100353 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108982 перегляди
Актуальне
Укренерго попередило про дефіцит електроенергії на рівні 5% на тлі похолодання: закликає економити

Укренерго попередило про дефіцит електроенергії на рівні 5% на тлі похолодання: закликає економити

Київ • УНН

 • 51629 перегляди

Через різке похолодання в Україні спостерігається різке зростання споживання електроенергії, що призвело до 5% дефіциту в енергосистемі. Укренерго закликає населення ощадливо використовувати електроенергію в цих умовах.

Споживання електроенергії в Україні зростає через похолодання. В Укренерго попередили про дефіцит в енергосистемі на рівні близько 5% протягом дня і закликали споживати електроенергію ощадливо, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, учора, 16 січня, добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00. Він був на 0,9% нижче за добовий максимум 15 січня.

"Сьогодні на 9:10 споживання на 4% перевищує відповідний показник вівторка 16 січня. Причина – відчутне похолодання, від -3 °C 16 січня до -7 °C сьогодні, 17 січня. Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про наявність протягом дня, з 8:00 до 20:00, дефіциту в енергосистемі близько 5%", - повідомили в Укренерго.

Виникнення дефіциту електроенергії в енергосистемі, як вказано, означає, що коли через похолодання споживання електроенергії стрімко зростає, електростанціям важко так само швидко збільшити її виробництво.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - закликали в компанії.

Як повідомляється, "наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів". Але ресурси електростанцій обмежені.

За даними Укренерго, на ранок через негоду залишаються знеструмленими більше доби 10 населених пунктів в Кіровоградській області. Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській області. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 380 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Кіровоградській, Харківській областях. 

Yasno: понад 70 тисяч споживачів системно не платять за електроенергію11.01.24, 21:32 • 33745 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77