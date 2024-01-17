Укренерго попередило про дефіцит електроенергії на рівні 5% на тлі похолодання: закликає економити

Споживання електроенергії в Україні зростає через похолодання. В Укренерго попередили про дефіцит в енергосистемі на рівні близько 5% протягом дня і закликали споживати електроенергію ощадливо, передає УНН.

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Як зазначається, учора, 16 січня, добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00. Він був на 0,9% нижче за добовий максимум 15 січня.

"Сьогодні на 9:10 споживання на 4% перевищує відповідний показник вівторка 16 січня. Причина – відчутне похолодання, від -3 °C 16 січня до -7 °C сьогодні, 17 січня. Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про наявність протягом дня, з 8:00 до 20:00, дефіциту в енергосистемі близько 5%", - повідомили в Укренерго.

Виникнення дефіциту електроенергії в енергосистемі, як вказано, означає, що коли через похолодання споживання електроенергії стрімко зростає, електростанціям важко так само швидко збільшити її виробництво.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - закликали в компанії.

Як повідомляється, "наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів". Але ресурси електростанцій обмежені.

За даними Укренерго, на ранок через негоду залишаються знеструмленими більше доби 10 населених пунктів в Кіровоградській області. Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській області. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 380 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Кіровоградській, Харківській областях.

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