Yasno: понад 70 тисяч споживачів системно не платять за електроенергію

Понад 70 тисяч споживачів електроенергії у Києві та Дніпропетровській області є кандидатів на відключення через несплачені вчасно борги. Про це написав на своїй фейсбук-сторінці Сергій Коваленко генеральний директор Yasno, передає УНН.

Ні, ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії і по сумі, і по "віку" заборгованості. Наразі таких кандидатів на відключення більше 70 тисяч у Київі та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн. – повідомив Коваленко.

Деталі

Коваленко наголосив, що YASNO точно не відключатиме всю Україну. Адже компанія працює з приватними клієнтами лише у Києві та на Дніпропетровщині.

Він нагадав, що Кабмін дав енергогенеруючим компаніям повноваження відключати боржників. Втім, зазначив, що такі заходи будуть застосовуватись вибірково.

Повірте, у нас є кейси, коли людина має кілька квартир і по одній з них - багатотисячний борг, попри війну. Зовсім не розумію, чому пенсіонери можуть платити, а вона – ні. – дорікає директор компанії.

Коваленко також додав, що відключення не відбуватимуть одномоментно та раптово. Компанія щомісяця сповіщає клієнтів про стан рахунку, і всі знають, чи є у них борг, чи ні.

Коли ж ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів - сповіщення від ОСР.

Якщо ви не живете у квартирі - уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде. – пояснив роботу механізму директор YASNO

Коваленко додав, що для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії. Зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою. Це необхідно зробити, аби гроші пішли в енергосистему. Адже атаки на інфраструктуру, особливо у східній частині України, нікуди не ділися, і енергетикам потрібні кошти на ремонти та масштабні відновлення.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що постачальник електроенергії Yasno планує розпочати відключення світла боржникам з 29 січня. Зазначалось, що перед цим людям будуть надходити сповіщення та попередження про борги за електроенергію.