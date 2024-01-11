Yasno: понад 70 тисяч споживачів системно не платять за електроенергію
Київ • УНН
Сергій Коваленко, генеральний директор Ясно, заявив, що електроенергію вибірково відключатимуть понад 70 000 боржників у Київській та Дніпропетровській областях, які заборгували понад 600 мільйонів гривень. Компанія завчасно надсилає повідомлення про заборгованість та пропонує субсидії для тих, кому важко сплачувати.
Понад 70 тисяч споживачів електроенергії у Києві та Дніпропетровській області є кандидатів на відключення через несплачені вчасно борги. Про це написав на своїй фейсбук-сторінці Сергій Коваленко генеральний директор Yasno, передає УНН.
Ні, ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії і по сумі, і по "віку" заборгованості. Наразі таких кандидатів на відключення більше 70 тисяч у Київі та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн.
Деталі
Коваленко наголосив, що YASNO точно не відключатиме всю Україну. Адже компанія працює з приватними клієнтами лише у Києві та на Дніпропетровщині.
Він нагадав, що Кабмін дав енергогенеруючим компаніям повноваження відключати боржників. Втім, зазначив, що такі заходи будуть застосовуватись вибірково.
Повірте, у нас є кейси, коли людина має кілька квартир і по одній з них - багатотисячний борг, попри війну. Зовсім не розумію, чому пенсіонери можуть платити, а вона – ні.
Коваленко також додав, що відключення не відбуватимуть одномоментно та раптово. Компанія щомісяця сповіщає клієнтів про стан рахунку, і всі знають, чи є у них борг, чи ні.
Коли ж ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів - сповіщення від ОСР.
Якщо ви не живете у квартирі - уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде.
Коваленко додав, що для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії. Зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою. Це необхідно зробити, аби гроші пішли в енергосистему. Адже атаки на інфраструктуру, особливо у східній частині України, нікуди не ділися, і енергетикам потрібні кошти на ремонти та масштабні відновлення.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що постачальник електроенергії Yasno планує розпочати відключення світла боржникам з 29 січня. Зазначалось, що перед цим людям будуть надходити сповіщення та попередження про борги за електроенергію.