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Yasno: более 70 тысяч потребителей системно не платят за электроэнергию

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 19:32  •  11936 просмотра

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Сергей Коваленко, генеральный директор Ясно, заявил, что электроэнергию выборочно будут отключать более 70 000 должников в Киевской и Днепропетровской областях, которые задолжали более 600 миллионов гривен. Компания заблаговременно направляет уведомления о задолженности и предлагает субсидии для тех, кому трудно платить.

Более 70 тысяч потребителей электроэнергии в Киеве и Днепропетровской области являются кандидатами на отключение из-за неуплаченных вовремя долгов. Об этом написал на своей фейсбук-странице Сергей Коваленко  генеральный директор Yasno, передает УНН.

Нет, мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности. Сейчас таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области и их общий долг составляет более 600 млн грн.

- сообщил Коваленко.

Детали

Коваленко отметил, что YASNO точно не будет отключать всю Украину. Ведь компания работает с частными клиентами только в Киеве и Днепропетровской области.

Он напомнил, что Кабмин дал энергогенерирующим компаниям полномочия отключать должников. Впрочем, отметил, что такие меры будут применяться выборочно.

Поверьте, у нас есть кейсы, когда человек имеет несколько квартир и по одной из них - многотысячный долг, несмотря на войну. Совсем не понимаю, почему пенсионеры могут платить, а он - нет. 

- упрекает директор компании.

Коваленко также добавил, что отключения не будут происходить одномоментно и внезапно. Компания ежемесячно извещает клиентов о состоянии счета, и все знают, есть ли у них долг или нет.

Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней - извещение от ОСР.

Если вы не живете в квартире - уточните свои показания, передавайте их корректно и ежемесячно, тогда долга не будет.

  - объяснил работу механизма директор YASNO.  

Коваленко добавил, что для тех, кому оплачивать сложно, государство разработало субсидии. Сейчас их можно оформить по упрощенной процедуре. Это необходимо сделать, чтобы деньги пошли в энергосистему. Ведь атаки на инфраструктуру, особенно в восточной части Украины, никуда не делись, и энергетикам нужны средства на ремонты и масштабные восстановления.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что поставщик электроэнергии Yasno планирует начать отключение света должникам с 29 января. Отмечалось, что перед этим людям будут поступать уведомления и предупреждения о долгах за электроэнергию. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
Yasno: понад 70 тисяч споживачів системно не платять за електроенергію
Yasno: more than 70 thousand consumers systematically do not pay for electricity
Новости по теме

Yasno: более 70 тысяч потребителей системно не платят за электроэнергию

Сергей Коваленко, генеральный директор Ясно, заявил, что электроэнергию выборочно будут отключать более 70 000 должников в Киевской и Днепропетровской областях, которые задолжали более 600 миллионов гривен. Компания заблаговременно направляет уведомления о задолженности и предлагает субсидии для тех, кому трудно платить.

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