Yasno: более 70 тысяч потребителей системно не платят за электроэнергию
Киев • УНН
Сергей Коваленко, генеральный директор Ясно, заявил, что электроэнергию выборочно будут отключать более 70 000 должников в Киевской и Днепропетровской областях, которые задолжали более 600 миллионов гривен. Компания заблаговременно направляет уведомления о задолженности и предлагает субсидии для тех, кому трудно платить.
Более 70 тысяч потребителей электроэнергии в Киеве и Днепропетровской области являются кандидатами на отключение из-за неуплаченных вовремя долгов. Об этом написал на своей фейсбук-странице Сергей Коваленко генеральный директор Yasno, передает УНН.
Нет, мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности. Сейчас таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области и их общий долг составляет более 600 млн грн.
Детали
Коваленко отметил, что YASNO точно не будет отключать всю Украину. Ведь компания работает с частными клиентами только в Киеве и Днепропетровской области.
Он напомнил, что Кабмин дал энергогенерирующим компаниям полномочия отключать должников. Впрочем, отметил, что такие меры будут применяться выборочно.
Поверьте, у нас есть кейсы, когда человек имеет несколько квартир и по одной из них - многотысячный долг, несмотря на войну. Совсем не понимаю, почему пенсионеры могут платить, а он - нет.
Коваленко также добавил, что отключения не будут происходить одномоментно и внезапно. Компания ежемесячно извещает клиентов о состоянии счета, и все знают, есть ли у них долг или нет.
Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней - извещение от ОСР.
Если вы не живете в квартире - уточните свои показания, передавайте их корректно и ежемесячно, тогда долга не будет.
Коваленко добавил, что для тех, кому оплачивать сложно, государство разработало субсидии. Сейчас их можно оформить по упрощенной процедуре. Это необходимо сделать, чтобы деньги пошли в энергосистему. Ведь атаки на инфраструктуру, особенно в восточной части Украины, никуда не делись, и энергетикам нужны средства на ремонты и масштабные восстановления.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что поставщик электроэнергии Yasno планирует начать отключение света должникам с 29 января. Отмечалось, что перед этим людям будут поступать уведомления и предупреждения о долгах за электроэнергию.
Yasno: более 70 тысяч потребителей системно не платят за электроэнергию
Сергей Коваленко, генеральный директор Ясно, заявил, что электроэнергию выборочно будут отключать более 70 000 должников в Киевской и Днепропетровской областях, которые задолжали более 600 миллионов гривен. Компания заблаговременно направляет уведомления о задолженности и предлагает субсидии для тех, кому трудно платить.
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