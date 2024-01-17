Укрэнерго предупредило о дефиците электроэнергии на уровне 5% на фоне похолодания: призывает экономить

Потребление электроэнергии в Украине растет из-за похолодания. В Укрэнерго предупредили о дефиците в энергосистеме на уровне около 5% в течение дня и призвали потреблять электроэнергию экономно, передает УНН.

Детали

Как отмечается, вчера, 16 января, суточный максимум потребления был зафиксирован около 10:00. Он был на 0,9% ниже суточного максимума 15 января.

"Сегодня на 9:10 потребление на 4% превышает соответствующий показатель вторника 16 января. Причина - ощутимое похолодание, от -3 °C 16 января до -7 °C сегодня, 17 января. Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о наличии в течение дня, с 8:00 до 20:00, дефицита в энергосистеме около 5%", - сообщили в Укрэнерго.

Возникновение дефицита электроэнергии в энергосистеме, как указано, означает, что когда из-за похолодания потребление электроэнергии стремительно растет, электростанциям трудно так же быстро увеличить ее производство.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!" - призвали в компании.

Как сообщается, "сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей". Но ресурсы электростанций ограничены.

По данным Укрэнерго, на утро из-за непогоды остаются обесточенными более суток 10 населенных пунктов в Кировоградской области. Из-за технических нарушений обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской области. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 380 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Кировоградской, Харьковской областях.

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