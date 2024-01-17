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В Украине стремительно растет уровень энергопотребления: украинцев просят экономить свет

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 16:45  •  11835 просмотра

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В Украине фиксируют резкий рост потребления электроэнергии из-за значительного похолодания. Граждан призывают экономить энергию для поддержания стабильного энергоснабжения.

По состоянию на вечер 17 января в Украине стремительно растет потребление электроэнергии, украинцев просят экономить электроэнергию, чтобы избежать дефицита. Об этом сообщает пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго", передает УНН.

Детали 

Отмечается, что  сегодня зафиксирован самый высокий уровень потребления. В 17:00 он был на 4% больше, чем аналогичная отметка во вторник, 16 января.

Основная причина роста потребления (электроэнергии - ред.) - значительное похолодание. За последние сутки средняя температура воздуха снизилась с -1 °C до -6 °C. Каждый градус Цельсия, на который снижается столбик термометра, создает дополнительную нагрузку на оборудование электростанций и сети. Ведь для покрытия растущего потребления сегодня вечером необходимо задействовать дополнительную мощность, эквивалентную как минимум работе 3 тепловых электростанций.

- пояснил в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что утром Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупредил о дефиците в энергосистеме на уровне 5% в период с 8:00 до 20:00.

К резкому похолоданию добавились ремонты на тепловых электростанциях и невозможность гидроэлектростанций работать непрерывно.

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В то же время ситуацию днем несколько улучшила ясная погода, которая способствует работе солнечных электростанций.

Экономно потребляйте электроэнергию! Это позволит энергосистеме сбалансировано работать и обеспечить стабильное энергопитание страны  

- подчеркнули энергетики.

Дополнение 

В "Укрэнерго" напомнили, что каждый украинец может помочь энергосистеме. В частности бытовые потребители могут:

- Уменьшить использование обогревателей, кондиционеров для обогрева помещения, мощных электрокотлов;

- Не включать одновременно мощные электроприборы: утюг, стиральную машину, пылесос, бойлер, чайник, обогреватель, кондиционер, электроплиту;

- выключать свет в пустых помещениях.

Кроме того, представителей бизнеса просят:

- В вечерние часы с 18.00 до 20.00 уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд;

- выключать свет в пустых помещениях;

- пересмотреть производственные процессы с учетом экономного потребления электричества.

Напомним,

Сегодня утром, 17 января, министерство энергетики Украины заявило, что дефицита электроэнергии не наблюдается - два блока ТЭС подключены к работе.

В то же время министерство призывает украинцев уменьшить потребление в пиковые часы

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Energy consumption is growing rapidly in Ukraine: "Ukrenergo calls on Ukrainians to save light
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