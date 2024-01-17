Украинская энергосистема успешно прошла половину отопительного сезона - ДТЭК

Благодаря работе ПВО и ежедневной работе энергетиков Украина успешно прошла половину отопительного сезона, избежав веерных отключений света. Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев, передает УНН.

Детали

По его словам, украинская энергосистема проходит экватор отопительного сезона.

За исключением обесточиваний из-за боевых действий и непогоды, проходит он со светом и теплом в домах украинцев. Это - главное. Это - результат титанической работы наших защитников неба - украинской ПВО. А также - ежедневного профессионального труда энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей - говорится в заметке генерального директора "ДТЭК Энерго".

Он также рассказал, что в течение этих трех месяцев энергетики планово отремонтировали 6 энергоблоков ТЭС, один из них - восстановлен после массированных обстрелов прошлой зимой.

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В то же время он заявил, что почти ежедневно и каждую ночь атакует одну из наших прифронтовых теплоэлектростанций. В частности, только с начала этого отопительного сезона на нее совершено почти три десятка атак.

Дополнение

Также он заявил, что за первую половину отопительного сезона в Украине:

- теплоэлектростанции сгенерировали в энергосистему 4,2 млрд кВт*ч электроэнергии;

- шахтеры ввели в работу 10 угольных лав, две из них - январские;

- машиностроители произвели и отремонтировали 115 единиц горно-шахтного оборудования, в т.ч. 2 новых комбайна. А еще - 232 тысячи запчастей и комплектующих.

Все, чтобы шахтеры могли добывать достаточные для надежной работы ТЭС объемы угля - подчеркнул Салеев.

Также по его словам, Украина подсчиталась и импортным углем - доставили из Польши 157 тыс. тонн, а всего с сентября - 188 тыс. тонн.

Напомним,

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на заседании высокого уровня Координационной группы G7+ заверил международных партнеров, что страна имеет достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива, чтобы дойти до конца отопительного сезона.