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Українська енергосистема успішно пройшла половину опалювального сезону - ДТЕК

Українська енергосистема успішно пройшла половину опалювального сезону - ДТЕК

Київ • УНН

 • 33438 перегляди

За словами генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, завдяки роботі ППО та енергетикам Україна успішно пройшла половину цього опалювального сезону без серйозних відключень електроенергії.

Завдяки роботі ППО та щоденній праці енергетиків Україна успішно пройшла половину опалювального сезону, уникнувши віялових відключень світла. Про це заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, передає УНН.

Деталі 

За його словами, українська енергосистема проходить екватор опалювального сезону.

За виключенням знеструмлень через бойові дії та негоду, проходить він зі світлом і теплом в домівках українців. Це – головне. Це – результат титанічної роботи наших захисників неба – української ППО. А також - щоденної професійної праці енергетиків, ремонтників, шахтарів та машинобудівників

- йдеться у дописі генерального директора "ДТЕК Енерго".

Він також розповів, що протягом цих трьох місяців енергетики планово відремонтували 6 енергоблоків ТЕС, один з них – відновлений після масованих обстрілів минулої зими.

Імовірність є, але достатньо низька - Герус про повернення до планових відключень світла 09.01.24, 14:44 • 30018 переглядiв

Водночас він заявив, що майже щодня і щоночі атакує одну з наших прифронтових теплоелектростанцій. Зокрема, лише від початку цього опалювального сезону на неї здійснено майже три десятки атак.

Доповнення

Також він заявив, що за першу половину опалювального сезону в Україні: 

- теплоелектростанції згенерували в енергосистему 4,2 млрд кВт*год електроенергії;
- шахтарі ввели в роботу 10 вугільних лав, дві з них – січневі;
- машинобудівники виробили та відремонтували 115 одиниць гірничо-шахтного обладнання, у т.ч. 2 нові комбайни. А ще - 232 тисячі запчастин та комплектуючих.

Все, аби шахтарі могли видобувати достатні для надійної роботи ТЕС обсяги вугілля

- підкреслив Салєєв.

Також за його словами, Україна підрахувалась і імпортним вугіллям – доставили з Польщі 157 тис. тонн, а усього з вересня – 188 тис. тонн.

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні високого рівня Координаційної групи G7+ запевнив міжнародних партнерів, що країна має достатньо запасів вугілля, газу і ядерного палива, аби дійти до кінця опалювального сезону.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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