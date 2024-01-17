Дефіциту електроенергії не спостерігається - Міненерго

Дефіциту електроенергії в Україні не спостерігається, два блоки ТЕС підключено до роботи, повідомили у середу у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

"Дефіциту електроенергії минулої доби не зафіксовано. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії", - повідомили у Міненерго у Telegram.

Як зазначається, в аварійний ремонт виведено дві одиниці генеруючого обладнання. Водночас до роботи після короткотривалого ремонту повернуто 2 блоки ТЕС.

"Ситуація контрольована. Графіки обмежень не застосовуються", - наголосили у міністерстві.

У Міненерго вказали при цьому, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години).

"Закликаємо споживати електроенергію розумно і відповідально", - ідеться у повідомленні.

Знеструмлення

Через технічні проблеми на підстанції ПС 330 кВ НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській області, як повідомляється, знеструмлювались побутові споживачі, залізниця (порушень руху поїздів не було), шахта, місцева промисловість. Усіх споживачів заживлено.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,62 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго

Імпорт/експорт

Імпорт електроенергії на поточну добу становить 3764 МВт-год. Експорту не передбачається.