Дефіциту електроенергії не спостерігається - Міненерго
Київ • УНН
Міністерство енергетики України повідомляє про відсутність дефіциту електроенергії. При цьому міністерство закликає зменшити споживання у пікові години
Дефіциту електроенергії в Україні не спостерігається, два блоки ТЕС підключено до роботи, повідомили у середу у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
"Дефіциту електроенергії минулої доби не зафіксовано. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії", - повідомили у Міненерго у Telegram.
Як зазначається, в аварійний ремонт виведено дві одиниці генеруючого обладнання. Водночас до роботи після короткотривалого ремонту повернуто 2 блоки ТЕС.
"Ситуація контрольована. Графіки обмежень не застосовуються", - наголосили у міністерстві.
У Міненерго вказали при цьому, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години).
"Закликаємо споживати електроенергію розумно і відповідально", - ідеться у повідомленні.
Знеструмлення
Через технічні проблеми на підстанції ПС 330 кВ НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській області, як повідомляється, знеструмлювались побутові споживачі, залізниця (порушень руху поїздів не було), шахта, місцева промисловість. Усіх споживачів заживлено.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,62 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго
Імпорт/експорт
Імпорт електроенергії на поточну добу становить 3764 МВт-год. Експорту не передбачається.