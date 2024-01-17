Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии. При этом министерство призывает уменьшить потребление в пиковые часы
Дефицита электроэнергии в Украине не наблюдается, два блока ТЭС подключены к работе, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация и потребление
"Дефицита электроэнергии за прошедшие сутки не зафиксировано. Генерации, произведенной в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии", - сообщили в Минэнерго в Telegram.
Как отмечается, в аварийный ремонт выведены две единицы генерирующего оборудования. В то же время к работе после кратковременного ремонта возвращены 2 блока ТЭС.
"Ситуация контролируемая. Графики ограничений не применяются", - отметили в министерстве.
В Минэнерго указали при этом, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00 часов).
"Призываем потреблять электроэнергию разумно и ответственно", - говорится в сообщении.
Обесточивание
Из-за технических проблем на подстанции ПС 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области, как сообщается, обесточивались бытовые потребители, железная дорога (нарушений движения поездов не было), шахта, местная промышленность. Все потребители запитаны.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,62 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго
Импорт/экспорт
Импорт электроэнергии на текущие сутки составляет 3764 МВт-ч. Экспорта не предвидится.
Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии. При этом министерство призывает уменьшить потребление в пиковые часы
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