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defitsita-elektroenergii-ne-nablyudaetsya-minenergo

Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 07:59  •  9927 просмотра

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Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии. При этом министерство призывает уменьшить потребление в пиковые часы

Дефицита электроэнергии в Украине не наблюдается, два блока ТЭС подключены к работе, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии за прошедшие сутки не зафиксировано. Генерации, произведенной в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии", - сообщили в Минэнерго в Telegram.

Как отмечается, в аварийный ремонт выведены две единицы генерирующего оборудования. В то же время к работе после кратковременного ремонта возвращены 2 блока ТЭС.

"Ситуация контролируемая. Графики ограничений не применяются", - отметили в министерстве.

В Минэнерго указали при этом, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00 часов).

"Призываем потреблять электроэнергию разумно и ответственно", - говорится в сообщении.

Обесточивание

Из-за технических проблем на подстанции ПС 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области, как сообщается, обесточивались бытовые потребители, железная дорога (нарушений движения поездов не было), шахта, местная промышленность. Все потребители запитаны.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,62 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго

Импорт/экспорт

Импорт электроэнергии на текущие сутки составляет 3764 МВт-ч. Экспорта не предвидится.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Дефіциту електроенергії не спостерігається - Міненерго
There is no shortage of electricity - Ministry of Energy
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Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго

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