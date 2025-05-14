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В Україні пік весняного холоду: 15 травня очікуються дощі і місцями штормовий вітер

Київ • УНН

 • 954 перегляди

15 травня в Україні очікується похолодання, дощі та штормовий вітер. У західних областях температура знизиться до +8, у Києві також дощ та сильний вітер.

В Україні пік весняного холоду: 15 травня очікуються дощі і місцями штормовий вітер

Температура повітря протягом найближчої п'ятниці - від +8 до +20 градусів:  похолоднішає у західних областях, у Карпатах місцями з мокрий сніг. У Києві має бути дощ та сильний вітер.

Передає УНН із посиланням на сторінку синоптикині Наталки Діденко.

Деталі

Через вплив холодного атмосферного фронту в більшості областей України наступної доби буде дощ. У декількох регіонах відчутно похолоднішає. У більшості очікується сильний вітер, причому місцями він буде досягати рівня шторму. 

На вершині травня, як на будь-якій вершині гори, часто віє вітер, сідають на голову хмари і сіється дощ. Так буде і завтра, 15-го травня, на піку завершального місяця весни.

- пояснює Діденко

Синоптик також попереджає бути обрежними, оскільки очікується рвучкий вітер південно-західного напрямку . Часом навіть із штормовими поривами, до 15-20 метрів за секунду. 

Температура повітря протягом дня п'ятниці становитиме+14+18 градусів, у південній частині місцями до +20 градусів.

За інформацією Діденко, відчутно похолоднішає у четвер у західних областях України - там завтра лише +8+13 градусів.

Погода у Києві

15-го травня очікується дощ, сильний вітер південно-західного напрямку та +15 градусів. У п'ятницю в столиці буде дуже холодно, бо йтиме дощ і передбачається не вище +10 градусів.

То на 16-те травня краще заплануйте полежати-попрацювати он-лайн під ковдрою у шапці та товстих штанях. Найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Несміливе потепління очікується після 20-го травня)  

- додає автор прогнозів. 

Нагадаємо

УНН передавав, що 14 травня в Україні очікується мінлива хмарність, невеликі дощі. Температура вдень коливатиметься від 12° до 17° тепла.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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