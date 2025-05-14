В Украине пик весеннего холода: 15 мая ожидаются дожди и местами штормовой ветер

Температура воздуха в ближайшую пятницу - от +8 до +20 градусов: похолодает в западных областях, в Карпатах местами с мокрым снегом. В Киеве должен быть дождь и сильный ветер.

Передает УНН со ссылкой на страницу синоптика Натальи Диденко.

Детали

Из-за влияния холодного атмосферного фронта в большинстве областей Украины в следующие сутки будет дождь. В нескольких регионах ощутимо похолодает. В большинстве ожидается сильный ветер, причем местами он будет достигать уровня шторма.

На вершине мая, как на любой вершине горы, часто дует ветер, садятся на голову облака и сеется дождь. Так будет и завтра, 15-го мая, на пике завершающего месяца весны. - объясняет Диденко

Синоптик также предупреждает быть осторожными, поскольку ожидается порывистый ветер юго-западного направления . Временами даже со штормовыми порывами, до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня пятницы составит +14+18 градусов, в южной части местами до +20 градусов.

По информации Диденко, ощутимо похолодает в четверг в западных областях Украины - там завтра лишь +8+13 градусов.

Погода в Киеве

15-го мая ожидается дождь, сильный ветер юго-западного направления и +15 градусов. В пятницу в столице будет очень холодно, потому что будет идти дождь и предполагается не выше +10 градусов.

То на 16-е мая лучше запланируйте полежать-поработать он-лайн под одеялом в шапке и толстых штанах. В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Робкое потепление ожидается после 20-го мая) - добавляет автор прогнозов.

Напомним

УНН передавал, что 14 мая в Украине ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Температура днем будет колебаться от 12° до 17° тепла.