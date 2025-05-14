В Украине пик весеннего холода: 15 мая ожидаются дожди и местами штормовой ветер
Киев • УНН
15 мая в Украине ожидается похолодание, дожди и штормовой ветер. В западных областях температура снизится до +8, в Киеве также дождь и сильный ветер.
Температура воздуха в ближайшую пятницу - от +8 до +20 градусов: похолодает в западных областях, в Карпатах местами с мокрым снегом. В Киеве должен быть дождь и сильный ветер.
Передает УНН со ссылкой на страницу синоптика Натальи Диденко.
Детали
Из-за влияния холодного атмосферного фронта в большинстве областей Украины в следующие сутки будет дождь. В нескольких регионах ощутимо похолодает. В большинстве ожидается сильный ветер, причем местами он будет достигать уровня шторма.
На вершине мая, как на любой вершине горы, часто дует ветер, садятся на голову облака и сеется дождь. Так будет и завтра, 15-го мая, на пике завершающего месяца весны.
Синоптик также предупреждает быть осторожными, поскольку ожидается порывистый ветер юго-западного направления . Временами даже со штормовыми порывами, до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха в течение дня пятницы составит +14+18 градусов, в южной части местами до +20 градусов.
По информации Диденко, ощутимо похолодает в четверг в западных областях Украины - там завтра лишь +8+13 градусов.
Погода в Киеве
15-го мая ожидается дождь, сильный ветер юго-западного направления и +15 градусов. В пятницу в столице будет очень холодно, потому что будет идти дождь и предполагается не выше +10 градусов.
То на 16-е мая лучше запланируйте полежать-поработать он-лайн под одеялом в шапке и толстых штанах. В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Робкое потепление ожидается после 20-го мая)
Напомним
УНН передавал, что 14 мая в Украине ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Температура днем будет колебаться от 12° до 17° тепла.