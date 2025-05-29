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В Україні модернізують епіднагляд за підтримки Європейського Союзу

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Центр громадського здоров’я впроваджує проєкт MISUPH для створення сучасної системи епіднагляду. Проєкт реалізується у 2024–2027 роках з бюджетом понад 3 млн євро.

В Україні модернізують епіднагляд за підтримки Європейського Союзу

Центр громадського здоров’я МОЗ України впроваджує проєкт модернізації епіднагляду за підтримки Європейського Союзу.

Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку державної установи у соціальній мережі Facebook. 

Деталі 

Проєкт MISUPH (Модернізація епіднагляду в сфері громадського здоров'я України) – ініціатива, що реалізується Центром громадського здоров’я МОЗ України в межах програми EU4 Health Європейського Союзу задля створення цифровізованої, ефективної та сучасної системи епіднагляду в Україні.

MISUPH реалізується у 2024–2027 роках із загальним бюджетом 3 млн. 99 тис. 912 євро, з яких 2 млн. 479 тис. 930 євро – максимальний фінансовий внесок Європейського Союзу.

Основні напрямки проєкту: 

  • впровадження електронної системи епіднагляду;
    • удосконалення епіднагляду за паразитарними захворюваннями;
      • удосконалення епіднагляду за інфекціями, що передаються статевим шляхом

        Інтеграція підходу "Єдине здоров’я" (посилюється співпраця ЦГЗ та Держпродспоживслужби для ефективнішого реагування на інфекції, джерелом яких є інфіковані тварини).

        У межах реалізації проєкту MISUPH при Центрі громадського здоров’я МОЗ України створено робочу групу з удосконалення епіднагляду за інфекційними хворобами.  

        Міжнародний день жіночого здоров’я: Центр ГЗ МОЗ надає поради щодо профілактики захворювань28.05.25, 18:09 • 2118 переглядiв

        Андрій Кулик

        Андрій Кулик

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