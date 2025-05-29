В Україні модернізують епіднагляд за підтримки Європейського Союзу
Київ • УНН
Центр громадського здоров’я впроваджує проєкт MISUPH для створення сучасної системи епіднагляду. Проєкт реалізується у 2024–2027 роках з бюджетом понад 3 млн євро.
Центр громадського здоров’я МОЗ України впроваджує проєкт модернізації епіднагляду за підтримки Європейського Союзу.
Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку державної установи у соціальній мережі Facebook.
Деталі
Проєкт MISUPH (Модернізація епіднагляду в сфері громадського здоров'я України) – ініціатива, що реалізується Центром громадського здоров’я МОЗ України в межах програми EU4 Health Європейського Союзу задля створення цифровізованої, ефективної та сучасної системи епіднагляду в Україні.
MISUPH реалізується у 2024–2027 роках із загальним бюджетом 3 млн. 99 тис. 912 євро, з яких 2 млн. 479 тис. 930 євро – максимальний фінансовий внесок Європейського Союзу.
Основні напрямки проєкту:
- впровадження електронної системи епіднагляду;
- удосконалення епіднагляду за паразитарними захворюваннями;
- удосконалення епіднагляду за інфекціями, що передаються статевим шляхом
Інтеграція підходу "Єдине здоров’я" (посилюється співпраця ЦГЗ та Держпродспоживслужби для ефективнішого реагування на інфекції, джерелом яких є інфіковані тварини).
У межах реалізації проєкту MISUPH при Центрі громадського здоров’я МОЗ України створено робочу групу з удосконалення епіднагляду за інфекційними хворобами.
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