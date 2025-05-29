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В Украине модернизируют эпиднадзор при поддержке Европейского Союза

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Центр общественного здоровья внедряет проект MISUPH для создания современной системы эпиднадзора. Проект реализуется в 2024–2027 годах с бюджетом более 3 млн евро.

В Украине модернизируют эпиднадзор при поддержке Европейского Союза

Центр общественного здоровья Минздрава Украины внедряет проект модернизации эпиднадзора при поддержке Европейского Союза.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу государственного учреждения в социальной сети Facebook. 

Детали 

Проект MISUPH (Модернизация эпиднадзора в сфере общественного здоровья Украины) – инициатива, реализуемая Центром общественного здоровья Минздрава Украины в рамках программы EU4 Health Европейского Союза для создания цифровизированной, эффективной и современной системы эпиднадзора в Украине.

MISUPH реализуется в 2024–2027 годах с общим бюджетом 3 млн. 99 тыс. 912 евро, из которых 2 млн. 479 тыс. 930 евро – максимальный финансовый взнос Европейского Союза. Основные направления проекта: 

  • внедрение электронной системы эпиднадзора;
    • усовершенствование эпиднадзора за паразитарными заболеваниями;
      • усовершенствование эпиднадзора за инфекциями, передающимися половым путем

        Интеграция подхода "Единое здоровье" (усиливается сотрудничество ЦОЗ и Госпотребслужбы для более эффективного реагирования на инфекции, источником которых являются инфицированные животные).

        В рамках реализации проекта MISUPH при Центре общественного здоровья Минздрава Украины создана рабочая группа по усовершенствованию эпиднадзора за инфекционными болезнями.  

        Международный день женского здоровья: Центр ОЗ Минздрава дает советы по профилактике заболеваний28.05.25, 18:09 • 2104 просмотра

        Андрей Кулик

        Андрей Кулик

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