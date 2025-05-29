В Украине модернизируют эпиднадзор при поддержке Европейского Союза
Киев • УНН
Центр общественного здоровья внедряет проект MISUPH для создания современной системы эпиднадзора. Проект реализуется в 2024–2027 годах с бюджетом более 3 млн евро.
Центр общественного здоровья Минздрава Украины внедряет проект модернизации эпиднадзора при поддержке Европейского Союза.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу государственного учреждения в социальной сети Facebook.
Детали
Проект MISUPH (Модернизация эпиднадзора в сфере общественного здоровья Украины) – инициатива, реализуемая Центром общественного здоровья Минздрава Украины в рамках программы EU4 Health Европейского Союза для создания цифровизированной, эффективной и современной системы эпиднадзора в Украине.
MISUPH реализуется в 2024–2027 годах с общим бюджетом 3 млн. 99 тыс. 912 евро, из которых 2 млн. 479 тыс. 930 евро – максимальный финансовый взнос Европейского Союза. Основные направления проекта:
- внедрение электронной системы эпиднадзора;
- усовершенствование эпиднадзора за паразитарными заболеваниями;
- усовершенствование эпиднадзора за инфекциями, передающимися половым путем
Интеграция подхода "Единое здоровье" (усиливается сотрудничество ЦОЗ и Госпотребслужбы для более эффективного реагирования на инфекции, источником которых являются инфицированные животные).
В рамках реализации проекта MISUPH при Центре общественного здоровья Минздрава Украины создана рабочая группа по усовершенствованию эпиднадзора за инфекционными болезнями.
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