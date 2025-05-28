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Международный день женского здоровья: Центр ОЗ Минздрава дает советы по профилактике заболеваний

Киев • УНН

 • 320 просмотра

В Международный день женского здоровья Центр общественного здоровья Минздрава Украины призвал к регулярным обследованиям. Специалисты предоставили рекомендации по скринингу и ссылки на группы поддержки.

Международный день женского здоровья: Центр ОЗ Минздрава дает советы по профилактике заболеваний

28 мая, в Международный день женского здоровья, Центр общественного здоровья Минздрава Украины напомнил о важности регулярных обследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на рекомендации специалистов, которые предоставила пресс-служба государственного учреждения.

Детали

На публичном ресурсе Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" медики предоставили рекомендации: как часто надо проходить скрининг рака шейки матки и молочных желез, и как осматривать грудь самостоятельно.

Дополнительно

Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава также предоставили ссылки на группы поддержки женщин с онкологическими заболеваниями.

Поддержку можно найти в сообществах:

Справка

Центр общественного здоровья приобщен к инициативе EUCanScreen – Европейского общего действия, направленного на обеспечение устойчивого внедрения высококачественных программ скрининга рака молочной железы, шейки матки, колоректального рака, а также скрининга новых локализаций – рака легких, простаты и желудка.

Минздрав советует: основные рекомендации при посещении больных в больнице02.04.25, 06:20 • 10851 просмотр

Андрей Кулик

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