Международный день женского здоровья: Центр ОЗ Минздрава дает советы по профилактике заболеваний
Киев • УНН
В Международный день женского здоровья Центр общественного здоровья Минздрава Украины призвал к регулярным обследованиям. Специалисты предоставили рекомендации по скринингу и ссылки на группы поддержки.
28 мая, в Международный день женского здоровья, Центр общественного здоровья Минздрава Украины напомнил о важности регулярных обследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на рекомендации специалистов, которые предоставила пресс-служба государственного учреждения.
Детали
На публичном ресурсе Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" медики предоставили рекомендации: как часто надо проходить скрининг рака шейки матки и молочных желез, и как осматривать грудь самостоятельно.
Дополнительно
Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава также предоставили ссылки на группы поддержки женщин с онкологическими заболеваниями.
Поддержку можно найти в сообществах:
Справка
Центр общественного здоровья приобщен к инициативе EUCanScreen – Европейского общего действия, направленного на обеспечение устойчивого внедрения высококачественных программ скрининга рака молочной железы, шейки матки, колоректального рака, а также скрининга новых локализаций – рака легких, простаты и желудка.
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