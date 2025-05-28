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Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації
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Міжнародний день жіночого здоров’я: Центр ГЗ МОЗ надає поради щодо профілактики захворювань

Київ • УНН

 • 644 перегляди

У Міжнародний день жіночого здоров’я, Центр громадського здоров’я МОЗ України закликав до регулярних обстежень. Фахівці надали рекомендації щодо скринінгу та посилання на групи підтримки.

Міжнародний день жіночого здоров’я: Центр ГЗ МОЗ надає поради щодо профілактики захворювань

28 травня, в Міжнародний день жіночого здоров’я, Центр громадського здоров’я МОЗ України нагадав про важливість регулярних обстежень. Про це повідомляє УНН з посиланням на рекомендації фахівців, які надала пресслужба державної установи.

Деталі

На публічному ресурсі Державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" медики надали рекомендації: як часто треба проходити скринінг раку шийки матки та молочних залоз, та як оглядати груди самостійно.

Додатково

Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ також надали посилання на групи підтримки жінок з онкологічними захворюваннями.

Підтримку можна знайти в спільнотах:

Довідка

Центр громадського здоров’я долучений до ініціативи EUCanScreen – Європейської спільної дії, спрямованої на забезпечення сталого впровадження високоякісних програм скринінгу раку молочної залози, шийки матки, колоректального раку, а також скринінгу нових локалізацій – раку легенів, простати та шлунку.

МОЗ радить: основні рекомендації при відвідуванні хворих у лікарні02.04.25, 06:20 • 10851 перегляд

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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