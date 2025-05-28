Міжнародний день жіночого здоров’я: Центр ГЗ МОЗ надає поради щодо профілактики захворювань
Київ • УНН
У Міжнародний день жіночого здоров’я, Центр громадського здоров’я МОЗ України закликав до регулярних обстежень. Фахівці надали рекомендації щодо скринінгу та посилання на групи підтримки.
28 травня, в Міжнародний день жіночого здоров’я, Центр громадського здоров’я МОЗ України нагадав про важливість регулярних обстежень. Про це повідомляє УНН з посиланням на рекомендації фахівців, які надала пресслужба державної установи.
Деталі
На публічному ресурсі Державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" медики надали рекомендації: як часто треба проходити скринінг раку шийки матки та молочних залоз, та як оглядати груди самостійно.
Додатково
Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ також надали посилання на групи підтримки жінок з онкологічними захворюваннями.
Підтримку можна знайти в спільнотах:
Довідка
Центр громадського здоров’я долучений до ініціативи EUCanScreen – Європейської спільної дії, спрямованої на забезпечення сталого впровадження високоякісних програм скринінгу раку молочної залози, шийки матки, колоректального раку, а також скринінгу нових локалізацій – раку легенів, простати та шлунку.
МОЗ радить: основні рекомендації при відвідуванні хворих у лікарні02.04.25, 06:20 • 10851 перегляд