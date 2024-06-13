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В Україні кредити на енергообладнання стануть доступнішими

В Україні кредити на енергообладнання стануть доступнішими

Київ • УНН

 • 26749 перегляди

Національний банк та Кабінет Міністрів вжили заходів для розширення можливостей банків кредитувати проекти з енергоефективності та децентралізації, що зробить кредити на енергетичне обладнання більш доступними для українських родин та бізнесу.

Нацбанк у спільній роботі з Кабміном цього тижня зробив декілька важливих кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проєктів відновлення та децентралізації енергетики. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цього тижня Нацбанк у спільній роботі з Урядом зробив декілька важливих кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проєктів відновлення та децентралізації енергетики. Нові положення підвищать доступність кредитів на енергообладнання для українських родин, а також для малого та середнього бізнесу. Наприклад: відсоток 13,5%, застава - лише обладнання, яке купується,

- повідомив Шмигаль.

Деталі

За його словами, усе це дає можливість людям і бізнесу поставити собі сонячні панелі, накопичувачі електроенергії та когенераційні установки.

"Таким чином вони забезпечать електроенергією себе і допоможуть країні вистояти в битві за світло й тепло", - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Раніше Шмигаль повідомляв, що через складну ситуацію в енергетиці Кабмін знімає бар’єри для ввезення і встановлення енергообладнання.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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