В Україні кредити на енергообладнання стануть доступнішими
Київ • УНН
Національний банк та Кабінет Міністрів вжили заходів для розширення можливостей банків кредитувати проекти з енергоефективності та децентралізації, що зробить кредити на енергетичне обладнання більш доступними для українських родин та бізнесу.
Нацбанк у спільній роботі з Кабміном цього тижня зробив декілька важливих кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проєктів відновлення та децентралізації енергетики. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Цього тижня Нацбанк у спільній роботі з Урядом зробив декілька важливих кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проєктів відновлення та децентралізації енергетики. Нові положення підвищать доступність кредитів на енергообладнання для українських родин, а також для малого та середнього бізнесу. Наприклад: відсоток 13,5%, застава - лише обладнання, яке купується,
Деталі
За його словами, усе це дає можливість людям і бізнесу поставити собі сонячні панелі, накопичувачі електроенергії та когенераційні установки.
"Таким чином вони забезпечать електроенергією себе і допоможуть країні вистояти в битві за світло й тепло", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Раніше Шмигаль повідомляв, що через складну ситуацію в енергетиці Кабмін знімає бар’єри для ввезення і встановлення енергообладнання.