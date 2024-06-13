В Украине кредиты на энергооборудование станут более доступными

Нацбанк в совместной работе с Кабмином на этой неделе сделал несколько важных шагов, которые увеличивают возможности банков для кредитования проектов восстановления и децентрализации энергетики. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

На этой неделе Нацбанк в совместной работе с Правительством сделал несколько важных шагов, которые увеличивают возможности банков для кредитования проектов восстановления и децентрализации энергетики. Новые положения повысят доступность кредитов на энергооборудование для украинских семей, а также для малого и среднего бизнеса. Например: процент 13,5%, залог - только оборудование, которое покупается, - сообщил Шмыгаль.

Детали

По его словам, все это дает возможность людям и бизнесу поставить себе солнечные панели, накопители электроэнергии и когенерационные установки.

«Таким образом они обеспечат электроэнергией себя и помогут стране выстоять в битве за свет и тепло», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что из-за сложной ситуации в энергетике Кабмин снимает барьеры для ввоза и установки энергооборудования.