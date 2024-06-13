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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине кредиты на энергооборудование станут более доступными

В Украине кредиты на энергооборудование станут более доступными

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 11:08  •  14955 просмотра

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Национальный банк и Кабинет Министров приняли меры для расширения возможностей банков кредитовать проекты по энергоэффективности и децентрализации, что сделает кредиты на энергетическое оборудование более доступными для украинских семей и бизнеса.

Нацбанк в совместной работе с Кабмином на этой неделе сделал несколько важных шагов, которые увеличивают возможности банков для кредитования проектов восстановления и децентрализации энергетики. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

На этой неделе Нацбанк в совместной работе с Правительством сделал несколько важных шагов, которые увеличивают возможности банков для кредитования проектов восстановления и децентрализации энергетики. Новые положения повысят доступность кредитов на энергооборудование для украинских семей, а также для малого и среднего бизнеса. Например: процент 13,5%, залог - только оборудование, которое покупается,

- сообщил Шмыгаль.

Детали

По его словам, все это дает возможность людям и бизнесу поставить себе солнечные панели, накопители электроэнергии и когенерационные установки.

«Таким образом они обеспечат электроэнергией себя и помогут стране выстоять в битве за свет и тепло», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что из-за сложной ситуации в энергетике Кабмин снимает барьеры для ввоза и установки энергооборудования.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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