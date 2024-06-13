В Украине кредиты на энергооборудование станут более доступными
Киев • УНН
Национальный банк и Кабинет Министров приняли меры для расширения возможностей банков кредитовать проекты по энергоэффективности и децентрализации, что сделает кредиты на энергетическое оборудование более доступными для украинских семей и бизнеса.
Нацбанк в совместной работе с Кабмином на этой неделе сделал несколько важных шагов, которые увеличивают возможности банков для кредитования проектов восстановления и децентрализации энергетики. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
На этой неделе Нацбанк в совместной работе с Правительством сделал несколько важных шагов, которые увеличивают возможности банков для кредитования проектов восстановления и децентрализации энергетики. Новые положения повысят доступность кредитов на энергооборудование для украинских семей, а также для малого и среднего бизнеса. Например: процент 13,5%, залог - только оборудование, которое покупается,
Детали
По его словам, все это дает возможность людям и бизнесу поставить себе солнечные панели, накопители электроэнергии и когенерационные установки.
«Таким образом они обеспечат электроэнергией себя и помогут стране выстоять в битве за свет и тепло», - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Ранее Шмыгаль сообщал, что из-за сложной ситуации в энергетике Кабмин снимает барьеры для ввоза и установки энергооборудования.