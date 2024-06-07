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Уряд усуває бар'єри для імпорту та встановлення енергетичного обладнання, пропонує пільгові кредити

Уряд усуває бар'єри для імпорту та встановлення енергетичного обладнання, пропонує пільгові кредити

Київ • УНН

 • 22170 перегляди

Уряд скасовує імпортні мита та ПДВ на енергетичне обладнання, запускає програму пільгового кредитування для підприємств на придбання енергетичного обладнання та пропонує громадянам кредити під 0% на суму до 480 000 гривень на купівлю енергетичного обладнання.

Через складну ситуацію в енергетиці Уряд знімає бар’єри для ввезення і встановлення енергообладнання. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

Деталі

Спільно з Парламентом працюємо над скасуванням ввізного мита та ПДВ для всього, що генерує і накопичує електроенергію. Готуємо рішення про пріоритетність проходження митниці для таких товарів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Також очільник Уряду заявив про запуск програми пільгового кредитування для малого та середнього бізнесу. Це кредити під 5-9% на все енергообладнання. Крім того, Нацбанк рекомендуватиме банкам, аби відсоток за кредитами для потреб енергетики не перевищував облікову ставку – 13,5%.

Для громадян, за його словами, діятиме програма кредитування під 0%. Позики до 480 тис. грн строком на 5 років. Для цього передбачено близько 600 млн грн.

Щоб підготуватися до "складного опалювального сезону": в уряді розглядають скасування мита і ПДВ, пільгові кредити на енергообладнання03.06.24, 14:41 • 20812 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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