Уряд усуває бар'єри для імпорту та встановлення енергетичного обладнання, пропонує пільгові кредити
Київ • УНН
Уряд скасовує імпортні мита та ПДВ на енергетичне обладнання, запускає програму пільгового кредитування для підприємств на придбання енергетичного обладнання та пропонує громадянам кредити під 0% на суму до 480 000 гривень на купівлю енергетичного обладнання.
Через складну ситуацію в енергетиці Уряд знімає бар’єри для ввезення і встановлення енергообладнання. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
Деталі
Спільно з Парламентом працюємо над скасуванням ввізного мита та ПДВ для всього, що генерує і накопичує електроенергію. Готуємо рішення про пріоритетність проходження митниці для таких товарів
Також очільник Уряду заявив про запуск програми пільгового кредитування для малого та середнього бізнесу. Це кредити під 5-9% на все енергообладнання. Крім того, Нацбанк рекомендуватиме банкам, аби відсоток за кредитами для потреб енергетики не перевищував облікову ставку – 13,5%.
Для громадян, за його словами, діятиме програма кредитування під 0%. Позики до 480 тис. грн строком на 5 років. Для цього передбачено близько 600 млн грн.
Щоб підготуватися до "складного опалювального сезону": в уряді розглядають скасування мита і ПДВ, пільгові кредити на енергообладнання03.06.24, 14:41 • 20812 переглядiв