Правительство устраняет барьеры для импорта и установки энергетического оборудования, предлагает льготные кредиты

Из-за сложной ситуации в энергетике правительство снимает барьеры для ввоза и установления энергооборудования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время телемарафона "единые Новости", передает УНН.

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Совместно с Парламентом работаем над отменой ввозной пошлины и НДС для всего, что генерирует и накапливает электроэнергию. Готовим решение о приоритетности прохождения таможни для таких товаров Премьер-министр Денис Шмыгаль

Также глава правительства заявил о запуске программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Это кредиты под 5-9% на все энергооборудование. Кроме того, Нацбанк будет рекомендовать банкам, чтобы процент по кредитам для нужд энергетики не превышал учетную ставку – 13,5%.

Для граждан, по его словам, будет действовать программа кредитования под 0%. Займы до 480 тыс. грн сроком на 5 лет. Для этого предусмотрено около 600 млн грн.

Чтобы подготовиться к "сложному отопительному сезону": в правительстве рассматривают отмену пошлины и НДС, льготные кредиты на энергооборудование