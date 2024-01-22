В Україні будуватимуть блоки для атомних станцій – Міненергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував на 2024 рік початок будівництва великих блоків для атомних станцій. Проєкт впроваджується у межах співпраці з країнами Заходу, зокрема США. Про це Галущенко розповів в ефірі національного телемарафону Єдині новини, передає УНН.

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Серед завдань на цей рік Міністерство виділяє децентралізацію та нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії, зокрема завдяки установці газових турбін. Також ми продовжимо ремонтну кампанію та заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях, системи захисту сказав Галущенко.

Він додав, що загалом в Україні заплановано будівництво дев’яти блоків для атомних енергостанцій за американською технологією АР1000.

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