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В Україні будуватимуть блоки для атомних станцій – Міненергетики

В Україні будуватимуть блоки для атомних станцій – Міненергетики

Київ • УНН

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Україна розпочне будівництво великих атомних енергоблоків у 2024 році у співпраці із західними країнами, включаючи США. Загалом планується розробити дев'ять енергоблоків за американською технологією AR1000.

Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував на 2024 рік початок будівництва великих блоків для атомних станцій. Проєкт впроваджується у межах співпраці з країнами Заходу, зокрема США. Про це Галущенко розповів в ефірі національного телемарафону Єдині новини, передає УНН.

Деталі

Серед завдань на цей рік Міністерство виділяє децентралізацію та нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії, зокрема завдяки установці газових турбін. Також ми продовжимо ремонтну кампанію та заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях, системи захисту

сказав Галущенко.

Він додав, що загалом в Україні заплановано будівництво дев’яти блоків для атомних енергостанцій за американською технологією АР1000.

"Це слабкість Заходу" - Зеленський про те, що атомна промисловість рф досі не під санкціями16.01.24, 16:12 • 19984 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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