В Украине будут строить блоки для атомных станций - Минэнергетики

Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал на 2024 год начало строительства крупных блоков для атомных станций. Проект внедряется в рамках сотрудничества со странами Запада, в частности США. Об этом Галущенко рассказал в эфире национального телемарафона Единые новости, передает УНН.

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Среди задач на этот год Министерство выделяет децентрализацию и наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии, в частности благодаря установке газовых турбин. Также мы продолжим ремонтную кампанию и замещение высоковольтных трансформаторов на подстанциях, системы защиты сказал Галущенко.

Он добавил, что всего в Украине запланировано строительство девяти блоков для атомных энергостанций по американской технологии АР1000.

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