В Украине будут строить блоки для атомных станций - Минэнергетики

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  179928 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  231197 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  199522 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  193730 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  200361 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  187214 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  180045 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  167934 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  163792 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162630 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

В Украине будут строить блоки для атомных станций - Минэнергетики

Украина начнет строительство крупных атомных энергоблоков в 2024 году в сотрудничестве с западными странами, включая США. Всего планируется разработать девять энергоблоков по американской технологии AR1000.

Экономика •   •  2074 просмотра
В Украине будут строить блоки для атомных станций - Минэнергетики

В России осудили контрактников за отказ воевать в Украине

Семеро российских контрактников были осуждены за отказ участвовать в войне России против Украины. Александр Максимов получил самый длинный приговор - два с половиной года заключения в колонии общего режима.

Война •   •  4082 просмотра
В России осудили контрактников за отказ воевать в Украине

Премьер Индии Моди откроет индуистский храм, построенный на обломках мечети 16 века

Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно откроет индуистский храм, построенный на месте разрушенной исторической мечети, в результате чего в 1992 году во время беспорядков погибло 2000 человек. Это событие рассматривается как символическое начало предвыборной кампании Моди.

Политика •   •  4131 просмотра
Премьер Индии Моди откроет индуистский храм, построенный на обломках мечети 16 века

Нетаньяху отверг освобождение израильских заложников на условиях ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил условия ХАМАС по освобождению более 130 израильских заложников. Требования ХАМАСа включают прекращение войны, вывод израильских войск из Полосы Газы, сохранение своей власти в регионе и освобождение палестинских заключенных.

Политика •   •  4997 просмотра
Нетаньяху отверг освобождение израильских заложников на условиях ХАМАС

Поколение Z меняет рынок труда: занятость подростков в США достигла максимума за 14 лет

Занятость подростков в США достигла 14-летнего максимума, особенно в ресторанах и магазинах, что свидетельствует об изменении отношения поколения Z к работе. Рост инфляции и стремление к финансовой независимости влияют на то, что все больше подростков ищут работу.

Экономика •   •  4983 просмотра
Поколение Z меняет рынок труда: занятость подростков в США достигла максимума за 14 лет

В Иране солдат открыл огонь по сослуживцам: четверо убиты

В армии Ирана причиной инцидента пока называют либо психическое состояние солдата, либо случайность.

Общество •   •  6374 просмотра
В Иране солдат открыл огонь по сослуживцам: четверо убиты

В Одессе от остановки сердца умер украинский актер и драматург Евгений Хаит

В Одессе от остановки сердца умер украинский актер, сатирик и сценарист Евгений Хаит. Он был известен своей работой в "Джентльмен-шоу" и проекте "Голые и смешные".

Культура •   •  6384 просмотра
В Одессе от остановки сердца умер украинский актер и драматург Евгений Хаит

В аэропорту Дублина из-за шторма отменены более 100 рейсов

Шторм заставил отменить 102 рейса в аэропорту Дублина, еще 24 посадки были прерваны, а 27 рейсов были изменены. Метеорологическая служба Ирландии выпустила значительные погодные предупреждения, влияющие на деятельность и имущество по всей стране.

Новости Мира •   •  7239 просмотра
В аэропорту Дублина из-за шторма отменены более 100 рейсов

У британской герцогини обнаружили рак кожи

У герцогини Йоркской Сары Фергюсон диагностировали рак кожи после лечения рака молочной железы, которое она прошла в прошлом году. Эта новость появилась в то время, когда другие члены британской королевской семьи проходят медицинские процедуры.

Здоровье •   •  10208 просмотра
У британской герцогини обнаружили рак кожи

В Афганистане упал частный российский самолет с шестью людьми на борту

Частный российский самолет Falcon 10 разбился в Афганистане вблизи границы с Таджикистаном. Из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо, судьба двух других остается неизвестной.

Новости Мира •   •  11152 просмотра
В Афганистане упал частный российский самолет с шестью людьми на борту