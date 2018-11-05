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В "Украерорусі" не змогли навести приклади роботи переможця 100-мільйонного тендеру

В "Украерорусі" не змогли навести приклади роботи переможця 100-мільйонного тендеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. ДП "Украерорух" не змогло надати інформацію про досвід роботи на ринку переможця 100-мільйонного тендеру, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про тендер щодо створення та забезпечення роботи “Системи збору, збереження, аналізу та розповсюдження даних спостереження повітряного руху України”, який був проведений ДП 18 жовтня. Участь у ньому взяли дві компанії — ТОВ “IТВ” та ALES a.s.

За підсумками проведених торгів, наміри укласти договір на суму 3 124 000,00 євро (за нинішнім курсом приблизно 103 млн грн) “Украерорух” має із ТОВ “IТВ”.

Зазначимо, що ТОВ “ІТВ” було зареєстроване у Києві лише на початку поточного року (9 місяців тому).

За свою недовгу історію існування компанія перемогла у 4 тендерах, оголошених “Украерорухом”, загальною вартістю 107 455 005,83 грн. Більше даних про дороговартісні контракти між ТОВ “ІТВ” та українськими підприємствами ProZorro не містить. Офіційного сайту ТОВ “ІТВ” не має.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Контракт на 100 млн: “Украерорух” хоче замовити систему аналізу даних у компанії, що існує всього 9 місяців

Оскільки журналістам не вдалося відшукати інформацію про роботу “ІТВ”, про досвід виконання компанією таких високотехнічних та дороговартісних робіт (які потрібні “Украероруху”), про досвід роботи “ІТВ” в аналогічних проектах тощо, ІА УНН звернулося до ДП із проханням прокоментувати наміри підприємства підписати контракт на суму 3 124 000,00 євро саме з такою сумнівною компанією.

В “Украерорусі” з цього приводу зазначили лишень, що усі закупівлі ДП здійснюються відповідно до норм Закону “Про публічні закупівлі”.

“Розгляд та оцінка пропозицій учасників, а також відхилення пропозицій учасників відбувається виключно згідно з Законом”, — додали в “Украерорусі”.

Зауважимо, що ТОВ “ІТВ” має статутний капітал у розмірі всього 100 тис. грн і належить Дячову Ярославу Володимировичу та Єременко Тетяні Сергіївні. Компанія має право аж на 21 вид діяльності, серед яких виробництво електророзподільників, монтажні роботи, оптова торгівля комп’ютерами та, навіть, консультування з комерційної діяльності.

Зовсім нещодавно — 9 жовтня — у ТОВ “ІТВ” змінився керівник. Раніше Товариство здійснювало свою діяльність під керівництвом Віктора Типченка. Із 9 жовтня керівником підприємства є Іван Тюпа.

За даними YouControl, Тюпа є засновником ще 7 підприємств, що здійснюють абсолютно різного роду діяльність: від надання в оренду нерухомого майна до виробництва інструментів.

Така обставина може вказувати на фіктивність діяльності ТОВ “ІТВ”. Тим паче, що одне із підприємств, засноване Тюпою, згодом було доведене до банкрутства.

Попередній керівник ТОВ “ІТВ” Віктор Типченко на сьогодні є діючим керівником ще й ТОВ “Агріхаб-Южний”. За даними YouControl, Товариство має місце реєстрації у юрисдикції із офшорним статусом (Молдова).

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