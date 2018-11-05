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В "Украэрорухе" не смогли привести примеры работы победителя 100-миллионного тендера

Киев  •  УНН

 • 16540 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. ГП "Украэрорух" не смогло предоставить информацию об опыте работы на рынке победителя 100-миллионного тендера, передает УНН.

Речь идет о тендере на создание и обеспечение работы "Системы сбора, хранения, анализа и распространения данных наблюдения воздушного движения Украины", который был проведен ГП 18 октября. Участие в нем приняли две компании - ООО "IТВ" и ALES a.s.

По итогам проведенных торгов, намерения заключить договор на сумму 3124 000,00 евро (по нынешнему курсу примерно 103 млн грн) "Украэрорух" имеет с ООО "IТВ".

Отметим, что ООО "IТВ" было зарегистрировано в Киеве только в начале текущего года (9 месяцев назад).

За свою недолгую историю существования компания победила в 4 тендерах, объявленных "Украэрорухом", общей стоимостью 107 455 005,83 грн. Больше данных о дорогостоящих контрактах между ООО "ИТВ" и украинскими предприятиями ProZorro не содержит. Официального сайта ООО "IТВ" не имеет.

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Поскольку журналистам не удалось найти информацию о работе "IТВ", об опыте выполнения компанией таких высокотехнических и дорогостоящих работ (которые нужны "Украэроруху"), об опыте работы "IТВ" в аналогичных проектах и т.д., ИА УНН обратилось в ГП с просьбой прокомментировать намерения предприятия подписать контракт на сумму 3124 000,00 евро именно с такой сомнительной компанией.

В "Украэрорухе" по этому поводу отметили только, что все закупки ГП осуществляются в соответствии с нормами Закона "О публичных закупках".

"Рассмотрение и оценка предложений участников, а также отклонение предложений участников происходит исключительно по закону", - добавили в "Украэрорухе".

Отметим, что ООО "IТВ" имеет уставный капитал в размере всего 100 тыс. грн и принадлежит Дячову Ярославу Владимировичу и Еременко Татьяне Сергеевне. Компания имеет право аж на 21 вид деятельности, среди которых производство электрораспределителей, монтажные работы, оптовая торговля компьютерами и даже консультирование по коммерческой деятельности.

Совсем недавно - 9 октября - в ООО "IТВ" сменился руководитель. Ранее Общество осуществляло свою деятельность под руководством Виктора Типченко. С 9 октября руководителем предприятия является Иван Тюпа.

По данным YouControl, Тюпа является основателем еще 7 предприятий, осуществляющих совершенно разного рода деятельность от предоставления в аренду недвижимого имущества до производства инструментов.

Данное обстоятельство может указывать на фиктивность деятельности ООО "IТВ". Тем более, что одно из предприятий, основанное Тюпой, впоследствии было доведено до банкротства.

Предыдущий руководитель ООО "IТВ" Виктор Типченко сегодня является действующим руководителем еще и ООО "Агрихаб-Южный". По данным YouControl, Общество имеет место регистрации в юрисдикции с оффшорным статусом (Молдова).

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