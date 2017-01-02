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В Туреччині затримали 8 підозрюваних у здійсненні атаки на нічний клуб

В Туреччині затримали 8 підозрюваних у здійсненні атаки на нічний клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Турецька поліція сьогодні затримала 8 підозрюваних у терористичній атаці на нічний клуб, де в новорічну ніч загинуло 39 осіб, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.

Сьогодні поліція Туреччини затримала вісьмох осіб. Їх підозрюють у причетності до нападу на нічний клуб Reіna, що в Стамбулі.

Крім того, Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що за минулий тиждень було затримано десятки людей за підозрою у зв’язках з терористами "Ісламської держави".

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Зокрема, у розповсюдженій сьогодні заяві від МВС Туреччини йдеться про те, 147 людей було затримано після того як їх запідозрили, що "вони контактували з терористичної організацією "Ісламська держава". Серед цих затриманих 25 посадили під варту.

Нагадаємо, турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей, 60 отримали поранення.

В Туреччині ідентифікували 38 з 39 загиблих внаслідок атаки на нічний клуб Reіna в новорічну ніч.

Як повідомляв УНН, терористи "Ісламської держави" оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna в Стамбулі в новорічну ніч, де загинуло 39 осіб.

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