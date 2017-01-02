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В Турции задержали 8 подозреваемых в совершении атаки на ночной клуб

В Турции задержали 8 подозреваемых в совершении атаки на ночной клуб

Киев • УНН

 • 8197 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Турецкая полиция сегодня задержала 8 подозреваемых в террористической атаке на ночной клуб, где в новогоднюю ночь погибло 39 человек, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Сегодня полиция Турции задержала восемь человек. Их подозревают в причастности к нападению на ночной клуб Reиna, что в Стамбуле.

Кроме того, министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что за прошедшую неделю были задержаны десятки человек по подозрению в связях с террористами "Исламского государства".

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В частности, в распространенном сегодня заявлении от МВД Турции говорится, 147 человек были задержаны после того как их заподозрили, что "они контактировали с террористической организацией "Исламское государство". Среди этих задержанных 25 посадили под стражу.

Напомним, турецкая полиция ведет поиски вооруженного мужчины, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения.

В Турции идентифицировали 38 из 39 погибших в результате атаки на ночной клуб Reиna в новогоднюю ночь.

Как сообщал УНН, террористы "Исламского государства" обнародовали заявление, в котором говорится о том, что они стоят за атакой на ночной клуб Reиna в Стамбуле в новогоднюю ночь, где погибло 39 человек.

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