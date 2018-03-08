В Туреччині затримали 13 осіб, підозрюваних у плануванні нападу на посольство США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Вчора, 7 березня, поліція Туреччини затримала в місті Адана 13 чоловік, які начебто хотіли атакувати посольство США в Анкарі, з посиланням на Daily Sabah передає УНН.
Під час рейдів сили спеціального призначення штурмували кілька будівель в місті та затримали підозрюваних.
Повідомляється, що серед 13 затриманих людей 12 громадян Сирії.
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Нагадаємо, депутати британського парламенту вимагають від керівника міністерства внутрішніх справ Амбер Радд провести ретельне розслідування 14 несподіваних або підозрілих смертей, що сталися на території Британії за останні роки.