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В Турции задержали 13 человек, подозреваемых в планировании нападения на посольство США

В Турции задержали 13 человек, подозреваемых в планировании нападения на посольство США

Киев  •  УНН

 • 9424 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Вчера, 7 марта, полиция Турции задержала в городе Адана 13 человек, которые якобы хотели атаковать посольство США в Анкаре, со ссылкой на Daily Sabah передает УНН.

Во время рейдов силы специального назначения штурмовали несколько зданий в городе и задержали подозреваемых.

Сообщается, что среди 13 задержанных людей 12 граждан Сирии.

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Напомним, депутаты британского парламента требуют от руководителя министерства внутренних дел Амбер Радд провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Великобритании за последние годы.

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