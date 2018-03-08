В Турции задержали 13 человек, подозреваемых в планировании нападения на посольство США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Вчера, 7 марта, полиция Турции задержала в городе Адана 13 человек, которые якобы хотели атаковать посольство США в Анкаре, со ссылкой на Daily Sabah передает УНН.
Во время рейдов силы специального назначения штурмовали несколько зданий в городе и задержали подозреваемых.
Сообщается, что среди 13 задержанных людей 12 граждан Сирии.
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Напомним, депутаты британского парламента требуют от руководителя министерства внутренних дел Амбер Радд провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Великобритании за последние годы.