В штабі ООС назвали ім'я загиблого внаслідок обстрілів нацгвардійця
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Командування Операції об'єднаних сил назвало ім'я загиблого військовослужбовця Національної гвардії України та висловило глибоке співчуття його близьким та родичам. Про це повідомляє УНН із посиланнямн а прес-центр штабу ООС.
“Командування Операції об’єднаних сил висловлює глибоке співчуття близьким та родичам з приводу загибелі у бою з російськими окупантами бойового побратима, військовослужбовця Національної гвардії України молодшого лейтенанта Романенка Романа Сергійовича”, — йдеться у повідомленні.
“Вкрай важко підібрати слова, які б дозволили послабити душевну біль від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами”, — резюмувала у повідомленні
Раніше УНН повідомляв, що вчора, внаслідок ворожих обстрілів, під час виконання бойового завдання, загинув військовослужбовець Національної гвардії України.