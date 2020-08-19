В Сенаті США представили фінальну доповідь про втручання Росії у вибори 2016 року

Автори доповіді також виснували, що президент Росії Володимир Путін наказав зламати дані Демократичної партії та організувати витік інформації, щоб нашкодити кандидатці-демократці Гіларі Клінтон в її боротьбі проти Трампа за президентську посаду.

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Панель Сенату охарактеризувала документ на 1 300 сторінок “найбільш всеохопним на сьогоднішні описом дій Росії та загроз, які вони становили”, а саму Росію визнала причетною до “агресивних, різнопланових дій, спрямованих на вплив, або спроб впливати на результати президентських виборів 2016 року”.

Розслідування з цього приводу, в якому брали участь і демократи, і республіканці, тривало майже три з половиною роки.

“Наміром Москви було нашкодити кампанії Клінтон, очорнити її потенційну президентську адміністрацію та допомогти кампанії Трампа після того, як Трамп став ймовірним кандидатом від республіканців, підважити демократичний процес у США”, — йдеться в доповіді.

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Ключову роль у спробах Росії вплинути на вибор комітет вбачає за сайтом WikiLeaks Джуліана Ассанжа. За даними авторів доповіді, адміністратори сайту “дуже ймовірно” знали, що допомагають діям Москви.

“Персонал кампанії Трампа намагався отримати попередні повідомлення про публікації на WikiLeaks та створював стратегії розсилок повідомлень, щоб популяризувати та поширювати матеріали незадовго до або після їх оприлюднення, а також заохочував подальші витоки”, — йдеться в документі.

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Водночас панель не дійшла остаточного рішення щодо того, чи наявні докази дозволяють стверджувати, що кампанія Трампа координувалася чи була в змові з Росією, залишивши це питання відкритим для інтерпретацій республіканців та демократів.

Кілька сенаторів від Республіканської партії долучили свої “додаткові думки” до доповіді, стверджуючи, що вона має більш прямо вказувати на те, що кампанія Трампа не співпрацювала з Росією. Натомість їхні колеги-демократи у своїх точках зору стверджують, що доповідь чітко вказує на таку співпрацю.

Доповідь також вказує на співпрацю голови штабу Трампа Пола Манафорта з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

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Розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року через кампанії в соцмережах та злам акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, щоб сприяти обранню Дональда Трампа. На цих виборах він переміг опонентку від демократів Гіларі Клінтон.​

Сам Трамп називав ці звинувачення “брехнею”. Він також категорично заперечує припущення, що його команда співпрацювала з представниками Кремля під час виборів. Росія також заперечує втручання у вибори 2016 року.

Під час публічних слухань раніше в лютому директор Федерального бюро розслідувань Кристофер Рей повідомив Юридичному комітету Палати представників, що Москва бере участь у “інформаційній війні” напередодні виборів у листопаді 2020 року. Ці дії, за його словами, передбачають приховану медійну кампанію в соцмережах, спрямовану на посилення суперечностей в американському суспільстві.