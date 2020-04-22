Комітет Сенату США підтвердив висновки про втручання РФ у вибори 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Очолюваний республіканцями комітет з розвідки Сенату США підтвердив правильність висновків американських спецслужб про втручання Росії в президентські вибори 2016 року на користь Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Завданням комітету був не пошук нових доказів, а з'ясування, наскільки підготовлена в 2017 році доповідь спецслужб була достовірним джерелом. Комітет не знайшов причини сумніватися у висновках про російське втручання.
"З наближенням президентських виборів 2020 року зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були готові до небезпеки втручання ворожих зарубіжних сил", - заявив глава комітету Річард Берр, назвавши втручання з Росії "новим нормальним станом" американської політики.
Нагадаємо, сенатори-демократи ще 25 лютого закликали ввести нові санкції відносно Росії і особисто Володимира Путіна за втручання в майбутні вибори президента США. Лист з цією вимогою вони направили держсекретарю Майку Помпео і міністру фінансів Стівену Мнучіну.
Про початок втручання Росії в майбутні вибори президента США в листопаді 2020 року раніше написала The New York Times. За її даними, спецслужби під час закритого брифінгу нібито попередили Палату представників Конгресу США про те, що Москва має намір домогтися переобрання Дональда Трампа.