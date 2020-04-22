Комитет Сената США подтвердил выводы о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Возглавляемый республиканцами комитет по разведке Сената США подтвердил верность выводов американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Задачей комитета являлся не поиск новых доказательств, а выяснение, насколько подготовленный в 2017 году доклад спецслужб являлся достоверным источником. Комитет не нашел причины сомневаться в заключениях о российском вмешательстве.
"С приближением президентских выборов 2020 года сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были готовы к опасности вмешательства вражеских зарубежных сил", - заявил глава комитета Ричард Берр, назвав вмешательство из России "новым нормальным состоянием" американской политики.
Напомним, сенаторы-демократы еще 25 февраля призвали ввести новые санкции в отношении России и лично Владимира Путина за вмешательство в предстоящие выборы президента США. Письмо с этим требованием они направили госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.
О начале вмешательства России в предстоящие выборы президента США в ноябре 2020 года ранее написала The New York Times. По ее данным, спецслужбы во время закрытого брифинга якобы предупредили Палату представителей Конгресса США о том, что Москва намерена добиться переизбрания Дональда Трампа.