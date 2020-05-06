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В СБУ повідомили про 214 осіб, що перебувають в списку незаконно позбавлених волі на непідконтрольних територіях - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У списку Об’єднаного центру координації розшуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС числяться, як незаконно позбавлені волі, 214 осіб. Про це виданню “Грати” повідомили в СБУ у відповідь на запит, передає УНН.

В СБУ повідомили про 214 осіб, що перебувають в списку незаконно позбавлених волі на непідконтрольних територіях - ЗМІ

Видання також спитало в запиті інформацію, чи є чіткі критерії для потрапляння в списки на обмін українських громадян, затриманих в підконтрольних Москві “республіках”.

“В СБУ ухилилися від прямої відповіді, зазначивши лише, що “пріоритетним завданням української сторони в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на сході України — звільнення всіх громадян України, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях”, — пише видання.

“Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвища соціальною цінністю”, — додали в СБУ.

Також спецслужба повідомила, що списки незаконно затриманих в “Л/ДНР” формуються на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також “за результатами інформаційного обміну між суб’єктами, залученими до виконання відповідних завдань”.

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На питання про те, чому немає комунікації з родичами полонених про процес обміну, в відомстві відповіли, що СБУ інформує громадськість “в межах компетенції”.

“Радіо Свобода” повідомляло з посиланням на СБУ, що на 20 січня 2020 року в списку незаконно утримуваних осіб було 184 людини.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, чому узгодження списків утримуваних ускладнюється.

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