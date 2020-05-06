В СБУ сообщили про 214 человек, находящихся в списке незаконно лишенных свободы на неподконтрольных территориях - СМИ

Издание также спросило в запросе информацию, есть ли четкие критерии для попадания в списки на обмен украинских граждан, задержанных в подконтрольных Москве “республиках”.

“В СБУ уклонились от прямого ответа, отметив лишь, что “приоритетной задачей украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины — освобождение всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях”, — пишет издание.

“Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью”, — добавили в СБУ.

Также спецслужба сообщила, что списки незаконно задержанных в “Л/ДНР” формируются на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также “по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач”.

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На вопрос о том, почему нет коммуникации с родственниками пленных по процессу обмена, в ведомстве ответили, что СБУ информирует общественность “в пределах компетенции”.

“Радио Свобода” сообщало со ссылкой на СБУ, что на 20 января 2020 года в списке незаконно удерживаемых лиц было 184 человека.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, почему согласования списков содержащихся усложняется.