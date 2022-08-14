В російському Міноборони заявили, що військовополонені ЗСУ вирішили залишитися на підконтрольній РФ території через небажання воювати
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 13 серпня, передає УНН.
Деталі
1. Російський політолог-пропагандист корнілов заявив: «на Заході розпалюватимуть антиросійську істерію і звинувачуватимуть рф у всіх бідах – навіть чудово знаючи, хто обстрілює Запорізьку АЕС. Але треба розуміти: після того, як війну буде успішно завершено, звинувачення на адресу рф будуть безглуздими». Це дезінформація!
2. В МО рф заявили, що «військовополонені ЗСУ вирішили залишитися на підконтрольній рф території через небажання воювати… усі вони добровільно здалися, щоб зберегти життя… зараз це вдається небагатьом, оскільки бійці нацбатів виконують роль загороджувальних загонів та не дозволяють залишати позиції». Це фейк!
3. Колаборант-«керівник» тимчасово окупованих територій Миколаївщини барбашов заявив: «жителі Снігурівки в Миколаївській області, розташованої поблизу фронту, матимуть змогу взяти участь у референдумі про возз’єднання Херсонської області з Росією». Це маніпуляція!
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