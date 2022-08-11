На Волині затримали пропагандиста з Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. СБУ у Волинській області повідомила про підозру ворожому пропагандисту. Правоохоронці встановили, що мешканець Маріуполя після повномасштабного вторгнення рф в Україну утік від російських військ до Луцька, де і пропагував "русский мир". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ Волині.
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Після російського вторгнення в Україну, мешканець Маріуполя переїхав до Луцька, де систематично та публічно підтримував дії держави-агресора, виправдовував дії ворога та його збройних формувань, окупаційних адміністрацій та закликав до співпраці з ними.
Про це пропагандист писав у соціальних мережах, а також систематично проштовхував російські наративи у спілкуванні з іншими.
У ході обшуку за місцем проживання зловмисника у Луцьку, правоохоронці виявили та вилучили осколкову гранату, набої різного калібру та холодну зброю, ворожу пропагандистську атрибутику.
Слідчі СБУ повідомили уродженцю Маріуполя про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених двома статтями про пропаганду та підтримку Росії у війні проти України та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
СБУ завершила досудове розслідування щодо письменника Армена Гаспаряна та політтехнолога Тимофія Сєргєйцева, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на Україну. Їх оголошено у міжнародний розшук.