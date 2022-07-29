Закликали до геноциду українців: у міжнародний розшук оголошено двох російських пропагандистів

Цитата

"Слідчі Служби безпеки зібрали вичерпну доказову базу для притягнення до відповідальності: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна і політтехнолога та автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сєргєйцева", - ідеться в повідомленні.

Деталі

У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо "неспроможності становлення української держави" та закликає керівництво рф до військового нападу на Україну. Саме він поширював термін "денацифікація" в рф і почав вживати його щодо України.

Політтехнолог Сєргєйцев є автором антиукраїнських публікацій. Він просував ідею про неспроможність України до подальшого існування, неповноцінність та другосортність українців, а також про необхідність їх знищення. Сєргєйцев публічно закликав російську владу до фізичного знищення українських захисників та встановлення повного контролю над територією України.

Пропагандисти підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями ККУ (ст. 109 "Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України", а також ст. 442 "Геноцид").

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Доповнення

Служба безпеки України встановила особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного російськими окупантами "главного управления мвд Херсонской області".