Закликали до геноциду українців: у міжнародний розшук оголошено двох російських пропагандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. СБУ завершила досудове розслідування щодо письменника Армена Гаспаряна та політтехнолога Тимофія Сєргєйцева, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на Україну. Їх оголошено у міжнародний розшук, тому тепер вони стали нев’їздними у цивілізовані країни світу, передає УНН.
Цитата
"Слідчі Служби безпеки зібрали вичерпну доказову базу для притягнення до відповідальності: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна і політтехнолога та автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сєргєйцева", - ідеться в повідомленні.
Деталі
У 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо "неспроможності становлення української держави" та закликає керівництво рф до військового нападу на Україну. Саме він поширював термін "денацифікація" в рф і почав вживати його щодо України.
Політтехнолог Сєргєйцев є автором антиукраїнських публікацій. Він просував ідею про неспроможність України до подальшого існування, неповноцінність та другосортність українців, а також про необхідність їх знищення. Сєргєйцев публічно закликав російську владу до фізичного знищення українських захисників та встановлення повного контролю над територією України.
Пропагандисти підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями ККУ (ст. 109 "Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України", а також ст. 442 "Геноцид").
Обвинувальні акти скеровано до суду.
Доповнення
Служба безпеки України встановила особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного російськими окупантами "главного управления мвд Херсонской області".