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Призывали к геноциду украинцев: в международный розыск объявлены два российских пропагандиста

Призывали к геноциду украинцев: в международный розыск объявлены два российских пропагандиста

Киев • УНН

 • 177698 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. СБУ завершила досудебное расследование в отношении писателя Армена Гаспаряна и политтехнолога Тимофея Сергейцева, которые публично призывали к геноциду украинского народа и вооруженному нападению на Украину. Они объявлены в международный розыск, поэтому теперь они стали невыездными в цивилизованные страны мира, передает УНН.

Цитата

"Следователи Службы безопасности собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна и политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева", - говорится в сообщении.

Детали 

В 2018 году Гаспарян издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы относительно "несостоятельности становления украинского государства" и призывает руководство рф к военному нападению на Украину. Именно он распространял термин "денацификация" в рф и начал употреблять его в отношении Украины.

Политтехнолог Сергейцев является автором антиукраинских публикаций. Он продвигал идею о несостоятельности Украины к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинцев, а также о необходимости их уничтожения. Сергейцев публично призывал российские власти к физическому уничтожению украинских защитников и установлению полного контроля над территорией Украины. 

Пропагандисты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УКУ (ст. 109 "Действия, направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность Украины", а также ст. 442 "Геноцид").

Обвинительные акты направлены в суд.

Дополнение 

Служба безопасности Украины установила лица всех коллаборантов и предателей, которые вступили в созданное российскими оккупантами "главное управление МВД Херсонской области".

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