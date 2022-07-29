Призывали к геноциду украинцев: в международный розыск объявлены два российских пропагандиста
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. СБУ завершила досудебное расследование в отношении писателя Армена Гаспаряна и политтехнолога Тимофея Сергейцева, которые публично призывали к геноциду украинского народа и вооруженному нападению на Украину. Они объявлены в международный розыск, поэтому теперь они стали невыездными в цивилизованные страны мира, передает УНН.
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"Следователи Службы безопасности собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна и политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева", - говорится в сообщении.
Детали
В 2018 году Гаспарян издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы относительно "несостоятельности становления украинского государства" и призывает руководство рф к военному нападению на Украину. Именно он распространял термин "денацификация" в рф и начал употреблять его в отношении Украины.
Политтехнолог Сергейцев является автором антиукраинских публикаций. Он продвигал идею о несостоятельности Украины к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинцев, а также о необходимости их уничтожения. Сергейцев публично призывал российские власти к физическому уничтожению украинских защитников и установлению полного контроля над территорией Украины.
Пропагандисты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УКУ (ст. 109 "Действия, направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность Украины", а также ст. 442 "Геноцид").
Обвинительные акты направлены в суд.
Дополнение
Служба безопасности Украины установила лица всех коллаборантов и предателей, которые вступили в созданное российскими оккупантами "главное управление МВД Херсонской области".