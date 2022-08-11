На Волыни задержан пропагандист из Мариуполя

Детали

После российского вторжения в Украину житель Мариуполя переехал в Луцк, где систематически и публично поддерживал действия государства-агрессора, оправдывал действия врага и его вооруженных формирований, оккупационных администраций и призвал к сотрудничеству с ними.

Об этом пропагандист писал в социальных сетях, а также систематически проталкивал российские нарративы в общении с другими.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника в Луцке, правоохранители обнаружили и изъяли осколочную гранату, патроны разного калибра и холодное оружие, враждебную пропагандистскую атрибутику.

Следователи СБУ сообщили уроженцу Мариуполя о подозрении в совершении им преступлений, предусмотренных двумя статьями о пропаганде и поддержке России в войне против Украины и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

СБУ завершила досудебное расследование в отношении писателя Армена Гаспаряна и политтехнолога Тимофея Сергейцева, публично призывавших к геноциду украинского народа и вооруженному нападению на Украину. Они объявлены в международный розыск.