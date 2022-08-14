В российском Минобороны заявили, что военнопленные ВСУ решили остаться на подконтрольной РФ территории из-за нежелания воевать

Детали

1. Российский политолог-пропагандист корнилов заявил: «на Западе будут разжигать антироссийскую истерию и будут обвинять РФ во всех бедах – даже прекрасно зная, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Но надо понимать: после того, как война будет успешно завершена, обвинения в адрес РФ будут бессмысленными». Это дезинформация!

2. В МО РФ заявили, что «военнопленные ВСУ решили остаться на подконтрольной России территории из-за нежелания воевать… все они добровольно сдались, чтобы сохранить жизнь… сейчас это удается немногим, поскольку бойцы нацбатов выполняют роль заградительных отрядов и не разрешают оставлять позиции». Это фейк!

3. Коллаборант-«руководитель» временно оккупированных территорий Николаевской области барбашов заявил: «жители Снигиревки в Николаевской области, расположенной вблизи фронта, смогут принять участие в референдуме о возз’единения Херсонской области с Россией». Это манипуляция!

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