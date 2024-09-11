В рф двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8: що відомо
Київ • УНН
Двоє підлітків у ноябрьську підпалили гелікоптер Мі-8 за обіцяні 5 млн рублів. Вони також зізналися у підпалі вишки стільникового зв'язку за 30 тис. рублів.
У російському ноябрьську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8. За це їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Завдання підпалити вертоліт хлопцям надійшло через нібито Telegram. Про це пише Baza, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, в ніч на 11 вересня двоє хлопців у віці 13 і 14 років пробралися на територію вертолітного майданчика в аеропорту ноябрська, після чого облили гелікоптер Мі-8, який стояв там, пальною рідиною і підпалили.
Хлопці втекли, проте менш ніж за годину їх затримали.
Зазначається, що після того, як вони облили вертоліт рідиною, хлопці вирішили покурити і потім кинули сигарету у гелікоптер. Втім пожежі не сталося. Тоді один із хлопців закурив другу сигарету і після цього встромив її в рідину. У цей момент стався вибух.
У підсумку хлопцям сильно обпекло обличчя, тому, відбігши трохи від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доставили паліїв до лікарні.
Зазначається, що вертоліт згорів майже повністю - від нього залишився тільки хвіст.
Під час розмови зі співробітниками правоохоронних органів школярі розповіли, що за "роботу" їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Також хлопці зізналися, що кілька днів тому вони підпалили вишку стільникового зв'язку. За це вони отримали 30 тисяч рублів.
Доповнення
Пізніше стало відомо, що Тимур і Саша пробралися на територію, що охороняється, через дірку в паркані. Через цю дірку вони і втекли.
Завдання підпалити вертоліт хлопцям надійшло через Telegram. За "роботу" їм було обіцяно 5 мільйонів рублів.
При цьому, батько одного зі школярів зараз служить на війні в Україні.
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